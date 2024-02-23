「KPOP夯曲制造机」新沙洞老虎在家身亡！享年41岁，正在调查死亡原因

制作很多热门歌曲，被称爲「热门歌曲制造机」的著名作曲家新沙洞老虎在今日（23日）下午去世。

据歌谣界透露，新沙洞老虎当天被发现在家死亡，因爲熟人联系不上而感到奇怪。熟人向警方报案，警方出动确认了此事。TR娱乐相关人士表示：「新沙洞老虎今天突然去世了，因突如其来的噩耗正在确认详细情况，今后将对葬礼程序等表明立场。」



而新沙洞老虎在2010年前后推出 4minute 的〈Hot Issue〉、〈Muzik〉、T-ara 的〈Bo Peep Bo Peep〉、〈Roly-Poly〉、Apink 的〈NoNoNo〉、〈LUV〉、EXID 的〈Up & Down〉、〈Ah Yeah〉等众多热门歌曲，被称爲歌谣界代表性的「热门歌曲制造机」。



他在2021年推出女团 TRI.BE，作爲所属公司TR娱乐的总制作人活跃。日前发行第四张单曲专辑《Diamond》的 TRI.BE 也在 Showcase 中公开向新沙洞老虎表示感谢，一时成爲话题。但...TRI.BE 今日却在《音乐银行》听到噩耗，更加令人惋惜！



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