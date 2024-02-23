【韓網熱帖】Zico不喜歡開車，出門都靠計程車代步

近日播出的《全知干預視接》展示了Zico的日常，去公司上班時放著自己的車不開而是叫計程車：「其實我很少開車，開車需要精神集中，已經開始消耗精力了。 平常出門幾乎都是搭計程車。 」

Zico上車後先是拿出潤唇膏護理嘴唇，隨後詢問司機是否接受手機音量，獲得許可後打開YouTuber頻道「썸머썸머Summer in New York」觀看講神秘故事的影片，看得聚精會神。 全炫茂：「因為這樣才不能開車呀！」



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韓國網友評論：

1. 很好的習慣，如果開車應該也會開很好

2. 只開車一小時也很累，非常理解 ᅲᅲ

3. 握住方向盤的瞬間就開始感到壓力kk

4. 如果有錢我也選擇計程車，安全不累

5. 幾億買車+維護費+稅金，還是計程車划算...

6. 找停車場真的太難了，有時停到距離很遠的地方，又懷疑究竟為什麼開車過來

7. 真的很理解，開車時做別的事太危險了ᅲᅲ而且Summer的影片怎能忍住不看呢kkk

8. Summer講故事真的很有趣！原來我看的頻道Zico也有看kkk

9. 首爾停車難、最適合搭計程車，但其他地方計程車太少啦

10. 我也不喜歡開車，如果有錢也想請別人替我開

11. 反正他不缺錢，形成習慣後壓根沒有酒駕的可能，以藝人來說當然很好

12. 有些司機會給你個人名片，到了上班時間就固定來接你kk

13. 只要錢到位，什麼也比不上計程車

出處：https：//theqoo.net/hot/3116153919

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