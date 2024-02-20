LE SSERAFIM 許允眞短褲拉鍊拉一半露內褲「破格造型」引討論！ 韓網友：「沒有性感的感覺、像大叔內褲」

19日下午，人氣女團 LE SSERAFIM 在高麗大學化汀體育館舉行迷你3輯《EASY》的發行發佈會。

當天，許允眞穿著超短的白色小平口、超短牛仔褲搭配白色小外套，牛仔褲的拉鍊只拉一半直接露出內褲，這「破格造型」造型也在韓網引發熱烈討論。



在 the qoo 也已突破千則留言，韓網友：「穿著這個跳舞嗎...？ LE SSERAFIM 的舞蹈不是很激烈嗎」、「褲子看起來有點緊」、「不是 那個內褲是故意穿寬鬆的？」、「太誇張了...那是什麼」、「本人也應該很丟臉吧...那是什麼」、「內褲好像穿了男生的，因為寬鬆然後褲子太緊了」、「許允眞很帥 但是衣服...」、「爲什麼總是脫啊」、「什麼啊，看起來像是在脫褲子，這是時尚嗎？」、「應該穿得漂亮一點啊，那個太不漂亮了ㅠㅠ」、「沒有性感的感覺，只有不美麗」、「歌手本人也滿意嗎」、「造型師請打起精神來」、「爲什麼對我們允眞這樣」等等。



而 LE SSERAFIM 的迷你3輯《EASY》發行當天在國內外唱片和音源排行榜都取得好成績。專輯首日就售出78萬張，同名主打歌〈Easy〉的 MV 在公開13個多小時就已經突破千萬點擊，音源也在多個國家的排行榜上佔據首位，讓人期待接下來的打歌舞台！



【多圖】LE SSERAFIM 迷你3輯《EASY》發佈會造型&MV

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