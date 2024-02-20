LE SSERAFIM 许允眞短裤拉炼拉一半露内裤「破格造型」引讨论！ 韩网友：「没有性感的感觉、像大叔内裤」

19日下午，人气女团 LE SSERAFIM 在高丽大学化汀体育馆举行迷你3辑《EASY》的发行发布会。

当天，许允眞穿著超短的白色小平口、超短牛仔裤搭配白色小外套，牛仔裤的拉炼只拉一半直接露出内裤，这「破格造型」造型也在韩网引发热烈讨论。



在 the qoo 也已突破千则留言，韩网友：「穿著这个跳舞吗...？ LE SSERAFIM 的舞蹈不是很激烈吗」、「裤子看起来有点紧」、「不是 那个内裤是故意穿宽松的？」、「太夸张了...那是什么」、「本人也应该很丢脸吧...那是什么」、「内裤好像穿了男生的，因为宽松然后裤子太紧了」、「许允眞很帅 但是衣服...」、「爲什么总是脱啊」、「什么啊，看起来像是在脱裤子，这是时尚吗？」、「应该穿得漂亮一点啊，那个太不漂亮了ㅠㅠ」、「没有性感的感觉，只有不美丽」、「歌手本人也满意吗」、「造型师请打起精神来」、「爲什么对我们允眞这样」等等。



而 LE SSERAFIM 的迷你3辑《EASY》发行当天在国内外唱片和音源排行榜都取得好成绩。专辑首日就售出78万张，同名主打歌〈Easy〉的 MV 在公开13个多小时就已经突破千万点击，音源也在多个国家的排行榜上占据首位，让人期待接下来的打歌舞台！



【多图】LE SSERAFIM 迷你3辑《EASY》发布会造型&MV

金采源、Sakura、Kazuha做客《Running Man》，Sakura暴富就拒当爱豆XD

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻