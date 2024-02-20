「三大分手原因」你中了幾個？ 《換乘戀愛3》創紀錄：觀賞時數突破1500萬！！

「戀綜天花板」《換乘戀愛3》自去年年末首播後，旋即成為亞洲各地韓劇迷茶餘飯後的熱話，節目甫開播便輕易超越前作《換乘戀愛2》的成績，打破了TVING Original首周付費訂閱人數的歷史紀錄；近日官方更宣布《換乘戀愛3》的總觀賞時數已順利突破1500萬，引證「換乘熱」熱潮未減！香港觀眾即可透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。



《換乘戀愛》是一部戀愛真人騷（真人秀），五對因不同原因分手的情侶聚集在同一寓所，有人懷緬著逝去的戀情、有人積極開拓新關係、也有人從中尋找屬於自己的愛情故事。為了再度刺激觀眾的愛情細胞，《換乘戀愛3》播出後接連釋出震撼彈，包括邀請前女團BESTie成員多惠加入節目、經歷13年愛情長跑的前戀人重磅來襲等，成功引起關注。不過戲如人生，節目中幾對情侶的分手原因也與一般人大同小異，你是否也很有共鳴呢？

（一）在錯的時間遇上對的人

曹輝賢與李慧媛曾經談過一場5個月的姐弟戀，惜二人交往時正值男方經濟拮据，輝賢為了照顧家庭只得努力賺錢；對於沒能好好陪伴和照顧慧媛，他總是感到抱歉和內疚，最終他決定說謊送走女友，結束了短命卻甜蜜的戀情。



（二）因了解而分開

李周元因為前任李書璟未有給自己投票而爆發不滿，二人在爭吵時翻起舊帳，周元認為雙方都有錯誤，但女方只管把責任推卸，且每次爭執都提出分手；書璟則坦言男友用字和語氣令自己受傷。兩人透過對話釐清彼此的想法後，周元直言：「如果你說了『親愛的，對不起』，我們根本不會來上甚麼《換乘戀愛》。」



在最新一集中 ，宥靜和昌鎮的分手原因亦首度曝光！經歷熱戀期後，昌鎮為了準備工作面試而有六個月時間冷落宥靜，男方內心的焦慮、二人的不滿和隔閡積少成多，讓宥靜懷疑自己成為了男友的負擔，因此主動以千字文短訊提出分手，昌鎮卻在三星期後才以一句：「謝謝你陪我參加面試。」雙方戀情無疾而終，宥靜亦終日以淚洗面，久久未能平復。



（三）追求更好的自己

《換乘戀愛》系列「最長壽前度」徐東鎮和宋多惠曾經交往長達13年，二人早在高中時期認識，繼而成為彼此的初戀；後來他們進入同一間演藝公司擔任偶像練習生，東鎮還為了成全女友夢想、主動退社，可是多惠透過前女團BESTie出道後，二人的關係也在不知不覺間改變，東鎮也漸漸發現自己多年來總是以女方為先而忽略了自我，最終他決定為自己而活，向多惠提出分手。



話題戀綜《換乘戀愛3》逢星期六在「黃Viu」上架，香港人觀眾亦可一併收看結婚真人騷《Couple Palace》、Viu Original原創律政韓劇《絕佳的解決士》和《我的Happy End》，盡覽韓國多個超人氣節目。



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