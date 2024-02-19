LE SSERAFIM金采源、Sakura、Kazuha做客《Running Man》，Sakura暴富就拒當愛豆XD

大勢女團LE SSERAFIM今（19日）發布迷你3輯《EASY》，昨（18）日出演《Running Man》的預告也出爐。

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《Running Man》本月初就公開了LE SSERAFIM成員金采源、Sakura（宮脇咲良）與Kazuha（中村一葉）的名牌照‎預告三人到來，讓全球「FEARNOT」期待不已。昨《Running Man》終於公開了三人演出集數的預告片，預告此集將在25日播出。



預告片中，除了LE SSERAFIM成員金采源、Sakura與Kazuha，還有幾乎是《Running Man》家人的金東炫，以及跨足綜藝的世界級冠軍撲克玩家洪榛浩做客。此集主題是穿越到過去，幾個人利用已知的資訊玩起投資，賺得一個比一個還多，幾億幾億在賺。

「太有趣了！」鏡頭拍到Sakura特別沉浸在遊戲裡，當劉在錫問她拿到7300億韓元會做什麼，她回答：「什麼都不會做。」劉在錫跳起她們的名曲〈Eve, Psyche & the Bluebeard's wife〉，她一臉開朗的回應：「那個也不做了。」看來是想好好躺著，只動手投資當富者了XD。

▼預告片（別忘了本週25日韓國首播唷！）



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