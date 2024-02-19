高允貞成為女神實習醫師！《總有一天會機智的實習醫生生活》預計2024年上半年與觀眾見面

曾一手打造《請回答》系列以及《機智生活》系列的申元浩導演，與李祐汀作家共同參與創作的tvN新作品《總有一天會機智的實習醫生生活》，將描述大學醫院教授與實習醫生們的真實醫院生活與友情的故事，可視為《機智醫生生活》番外篇作品，預計在2024年上半年播出。

因《Moving異能》而大受矚目的大眼美女高允貞，確定即將演出《總有一天會機智的實習醫生生活》而令這部作品受到熱切關注，高允貞將飾演律濟醫院婦產科第一年實習醫師，也是她首次挑戰醫師角色。



參與本作品創作企畫的申元浩導演以及李祐汀作家，在每部作品中都以細膩又內涵洋蔥的故事，配置恰恰好相當到位的鋪陳，引發觀眾們強烈的共鳴，以這樣的素材所拍攝的作品總能引起廣大觀眾們的喜愛，甚至成為大家心目中的人生韓劇之一，這次再度拓寬領域，從醫生再往前到實習醫生，相信這部新作品也將帶給觀眾們全新的樂趣。



《總有一天會機智的實習醫生生活》中的環境背景也將從原本的律濟醫院轉換到「鍾路律濟醫院」，描繪著婦產科實習醫生們的真實生活，就像社會新鮮人一樣，初來乍到的實習醫師的菜鳥醫院生活也將引發觀眾們的共鳴，透過嚴格的培訓過程，也才能使他們蛻變成充滿智慧的醫生們，過程中也擁有許多友情故事，目前預計2024上半年就能與觀眾們見面。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞