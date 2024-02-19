愛上了復仇目標還能下手嗎～《魅惑之人》曹政奭內憂外患兩頭燒！申世景偷龍轉鳳之計能成功嗎～（EP.9 – 10）

[有雷] 《魅惑之人》曹政奭登上了君王之位捨棄了小我，再度與忘形之友申世景相遇後，更發現她竟是女生，令曹政奭更想千方百計保護她。面對著來自各方的勢力，申世景除了無所畏懼，仍對身邊的人表示將持續進行復仇計畫，但，愛上了復仇對象的她，能執行復仇嗎？

以下為防雷線



李仁（曹政奭飾）與棋待令姜濛雨（申世景飾）終於了解了彼此的愛慕之心，李仁也對外宣稱棋待令因前日爛醉未守住工作崗位而遭到禁足處份，暫時不准進宮，事實上是擔心眾臣與大妃會因圓房未完成而攻擊棋待令。濛雨自然也懂這個做法背後的意義，她對身邊的友人也不諱言自己愛慕著李仁，但懷抱這樣的心情能夠繼續復仇大計嗎？



李仁的舅舅朴慒奐時常在朝廷中與李仁對立，他更是千方百計想除掉棋待令姜濛雨。清朝使節來台，朴慒奐甚至跟李仁設下賭局，如果朴慒奐的人柳玄寶3日內能順利帶領清朝使節入宮，就要求李仁將棋待令這個職務廢黜，沒想到李仁竟然直接點頭答應。而在邀請到使節的同時，朴慒奐感到胸有成竹，已派義禁軍前往羈押姜濛雨，不過李仁的貼身護衛早已等在門外。



清朝使節竟是一位與李仁一樣熱愛著下棋對弈的人，他嫌棄歌舞表演不夠精彩，不如下一盤棋。於是乎李仁傳喚棋待令上場，不過朴慒奐口中稱棋待令為罪人，於是清朝使節表示，如果他與棋待令對決一盤棋，使節贏了，棋待令就必須隨他行動（帶回清朝），使節若輸了，便會把濛雨還給朴慒奐處置。看來腹背受敵的濛雨，竟然將這盤棋走到平手，於是兩邊都不能處置她，唯有李仁才是她的後盾。



另一危機再起，清朝使節帶來了對方睿親王要求與朝鮮掌令公主和親的消息，掛念著年幼弟弟，公主說什麼也不想被送到清朝。濛雨瞞著李仁獻上一計，宮外的人其實沒見過公主的真正樣貌，不如讓濛雨在宮中的眼線芬英，假扮為公主出嫁，順勢成為朝鮮安排在清朝的細作。不過正當轎子出宮不久，消息走漏，被朴慒奐等人發現了，到底這偷龍轉鳳會不會被

拆穿？朴慒奐稟報李仁，李仁又該如何處置？



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞