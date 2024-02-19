高允贞成为女神实习医师！《总有一天会机智的实习医生生活》预计2024年上半年与观众见面

曾一手打造《请回答》系列以及《机智生活》系列的申元浩导演，与李佑汀作家共同参与创作的tvN新作品《总有一天会机智的实习医生生活》，将描述大学医院教授与实习医生们的真实医院生活与友情的故事，可视为《机智医生生活》番外篇作品，预计在2024年上半年播出。

因《Moving异能》而大受瞩目的大眼美女高允贞，确定即将演出《总有一天会机智的实习医生生活》而令这部作品受到热切关注，高允贞将饰演律济医院妇产科第一年实习医师，也是她首次挑战医师角色。



参与本作品创作企画的申元浩导演以及李佑汀作家，在每部作品中都以细腻又内涵洋葱的故事，配置恰恰好相当到位的铺陈，引发观众们强烈的共鸣，以这样的素材所拍摄的作品总能引起广大观众们的喜爱，甚至成为大家心目中的人生韩剧之一，这次再度拓宽领域，从医生再往前到实习医生，相信这部新作品也将带给观众们全新的乐趣。



《总有一天会机智的实习医生生活》中的环境背景也将从原本的律济医院转换到「钟路律济医院」，描绘著妇产科实习医生们的真实生活，就像社会新鲜人一样，初来乍到的实习医师的菜鸟医院生活也将引发观众们的共鸣，透过严格的培训过程，也才能使他们蜕变成充满智慧的医生们，过程中也拥有许多友情故事，目前预计2024上半年就能与观众们见面。



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