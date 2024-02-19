韓佳人♥延政勳5歲兒子首次公開！和媽媽長得一模一樣地外貌吸引視線，觀眾「遺傳基因太強」

由羅美蘭、韓佳人、曹寶兒、柳惠英出演得綜藝《帳篷外面是歐洲-南法篇》在18日首播。

當天，自稱「極度厭惡露營主義者」的韓佳人表示：「我真的...完全不理解露營，在家吃多方便啊，但是各種調味料都要準備、各種工具也都要整理好，為什麼要做這樣的事？到底是有什麼趣味？聽朋友說可以感受獨特的浪漫、大自然帶來的樂趣，所以很好奇，像我這樣的人也能感受到露營魅力嗎？」



這也是韓佳人當媽媽後，首次離開孩子獨自去旅行，她說：「對我來說是逃離日常生活的巨大挑戰，如果一個人在帳篷裡睡覺，好像會想念家人，但好像又不會想念他們，感覺會很開心吧？」還說要把手機關機，坦率地吐露自己的心聲，引發現場一片笑聲 XD



而韓佳人在2005年與演員延政勳結婚，有8歲和5歲子女的她一邊收拾行李，一邊解釋說：「孩子們看到睡袋後非常興奮，所以在家進行了迷你野營。」接著公開兒子在宇在家露營的照片，也在網路上引發熱烈討論。韓網友：「眼睛簡直就是媽媽啊」、「眼睛是韓佳人鼻子嘴是延政勳」、「長得像爸爸媽媽各一半，好神奇啊」、「哇～孩子怎麼會這麼漂亮」、「健康地成長吧」、「誰看都是韓佳人的兒子啊」、「天啊，好可愛啊」、「真的是遺傳基因的力量」等等。



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