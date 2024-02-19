THE BOYZ「高顏值&籃球擔當成員」柱延參加 2024 NBA 全明星賽，已獲得官方正式邀請～

人氣男團 THE BOYZ 特別熱愛籃球的成員李柱延出席「2024 NBA 全明星賽」觀戰，還與日本高人氣明星渡邊直美見面互動～，如圓夢般的行程，讓廣大粉絲們都為他開心～。

所屬經紀公司IST娛樂表示：THE BOYZ柱延以NBA時尚大使的身份，出席美國印第安納州體育館所舉行的「2024 NBA 全明星賽」，韓國時間是今天（19日）上午十點。



此次柱延前往美國的行程是由NBA Style Korea官方邀請，柱延平時也很喜歡觀看NBA的比賽，是一名狂熱的籃球迷，預計這會在比賽中渡過非常愉快的時光。此外，柱延也將參加主要比賽活動，以及拍攝時尚內容、獨家專訪...等豐富行程。

柱延透過經紀公司表示：「非常感謝『2024 NBA 全明星賽』的邀請，能親眼目睹精彩比賽，我感到非常榮幸。非常期待看到優秀球員們的表現，我也會盡情享受今天的全明星賽。」

▼與日本高人氣明星渡邊直美見面，同框互動～

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