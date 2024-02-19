THE BOYZ「高颜值&篮球担当成员」柱延参加 2024 NBA 全明星赛，已获得官方正式邀请～

人气男团 THE BOYZ 特别热爱篮球的成员李柱延出席「2024 NBA 全明星赛」观战，还与日本高人气明星渡边直美见面互动～，如圆梦般的行程，让广大粉丝们都为他开心～。

所属经纪公司IST娱乐表示：THE BOYZ柱延以NBA时尚大使的身份，出席美国印第安纳州体育馆所举行的「2024 NBA 全明星赛」，韩国时间是今天（19日）上午十点。



此次柱延前往美国的行程是由NBA Style Korea官方邀请，柱延平时也很喜欢观看NBA的比赛，是一名狂热的篮球迷，预计这会在比赛中渡过非常愉快的时光。此外，柱延也将参加主要比赛活动，以及拍摄时尚内容、独家专访...等丰富行程。

柱延透过经纪公司表示：「非常感谢『2024 NBA 全明星赛』的邀请，能亲眼目睹精彩比赛，我感到非常荣幸。非常期待看到优秀球员们的表现，我也会尽情享受今天的全明星赛。」

▼与日本高人气明星渡边直美见面，同框互动～

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