【韓網熱帖】晚上10點睡堅持6個月的後記

最近6個月堅持miracle morning（晚上10點睡早上5點起）的後記

PS：The Miracle Morning 為奇蹟的早晨、上班前的關鍵1小時（書名）

好處：

*早上起床很清爽

*更健康，能維持良好的狀態

*工作效率提升

*不再失眠

*出現食慾

*吃得好所以運動不累

壞處：

*世上所有有趣的事都在我睡著時發生...



韓國網友評論：

1. 真的... 淩晨時段最有趣了

2. 壞處過於強烈ᅲᅲᅲ

3. 同意kkk偶爾早睡就會有大事發生

4. 跟不上世界腳步的生活超級無趣

5. 經常失眠，羨慕10點鐘想睡就能睡的人

6. 就算10點睡也無法5點起床

7. 是真的，有趣的事全部在淩晨1點到4點之間發生

8. 午夜左右開始出事，凌晨2點最為熱鬧

9. 追偶像的人至少在回歸期是絕對不可能早睡的

10. 因為這個缺點，所有優點都消失了

11. 沒錯，早上醒來發現昨晚發生好多事，有時已經結束、甚至原貼都刪除了，就超好奇kkk

12. 如果跟不上動態會很失落...

13. 雖然所有事都在我睡著時發生，但其中99.9%都沒必要立即知曉，早上通勤時看新聞就好啦

14. 不要拋下我，大家一起10點睡吧

出處：https://theqoo.net/hot/3106263554

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