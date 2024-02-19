【韓網熱帖】晚上10點睡堅持6個月的後記

最近6個月堅持miracle morning（晚上10點睡早上5點起）的後記
PS：The Miracle Morning 為奇蹟的早晨、上班前的關鍵1小時（書名）
好處：
*早上起床很清爽
*更健康，能維持良好的狀態
*工作效率提升
*不再失眠
*出現食慾
*吃得好所以運動不累
韓國網友評論：
1. 真的... 淩晨時段最有趣了
2. 壞處過於強烈ᅲᅲᅲ
3. 同意kkk偶爾早睡就會有大事發生
4. 跟不上世界腳步的生活超級無趣
5. 經常失眠，羨慕10點鐘想睡就能睡的人
6. 就算10點睡也無法5點起床
7. 是真的，有趣的事全部在淩晨1點到4點之間發生
8. 午夜左右開始出事，凌晨2點最為熱鬧
9. 追偶像的人至少在回歸期是絕對不可能早睡的
10. 因為這個缺點，所有優點都消失了
11. 沒錯，早上醒來發現昨晚發生好多事，有時已經結束、甚至原貼都刪除了，就超好奇kkk
12. 如果跟不上動態會很失落...
13. 雖然所有事都在我睡著時發生，但其中99.9%都沒必要立即知曉，早上通勤時看新聞就好啦
14. 不要拋下我，大家一起10點睡吧
出處：https://theqoo.net/hot/3106263554
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