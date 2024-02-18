《財閥X刑警》安普賢差點誤事遭朴智賢指責，卻持續展現刑警能力與善良之心（EP.5）

《財閥X刑警》經過春節停播一週，昨（16）日恢復播出，播出了第5集，同樣為上一個案子做了結，接著進入新的案子，收視並沒有因停播掉太多，依舊維持在6%水準，落在6.0%。

*上集回顧：‎《財閥X刑警》安普賢超狂開直升機追嫌疑犯，還柯南上身吸引命案（EP.3-4）‎

盧伶才畫家命案，陳利手（安普賢飾演）發現畫有蹊蹺前去質問助教權斗俊，結果權助教砸了他的頭還自刺腹部，李薔賢（朴智賢飾演）指責陳利手太莽撞，而此事很快反轉，權斗俊只是輕微刺傷盧伶才罷了，幕後真凶直指盧伶才妻子朱花伶。



陳利手和李薔賢的查案速度可說不相上下，不過陳利手確實能以不凡的「鈔能力」加速破案，李薔賢除了採納他特別的辦案方法外，也再次察覺他對他人的良善──陳利手說服美術館館長，將盧伶才畫展改為遭盧伶才抄襲的李藝善畫展。

接下來的案子是殷富洞老人案，在勘察現場後，原以為是單純的老人噎死，但陳利手聽了老人孫女的話便相信是謀殺，還不斷強調老人的「國璽」被偷了，重案一組尤其是朴俊永（姜相準飾演）嗤之以鼻。李薔賢越想越不對勁持續調查，事情果然反轉，變成了連續殺人案！下一集，陳利手還會利用一直掛在心上的「國璽」辦案，要將重要證物從拍賣場買回來。後續另個案子則扯到「暗網」。



另外，此集再度提到了陳利手母親（李詩雅飾演）之死，陳利手家裡一樓的浴室仍舊敞開著（陳利手一直有女子躺在浴缸裡的陰影），陳利手父親（張鉉誠飾演）的選戰對手竟握有陳利手母親死亡的真相，偵辦陳利手媽媽車禍案的刑警正是李薔賢父親（權海驍飾演），李薔賢父親在退休前夕遭誣陷賄賂而慘澹離開崗位。



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