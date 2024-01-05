April戀情連環爆！繼娜恩，睿娜也被爆和足球球星戀愛，端倪都在《全干視》洩露

女團April 2021年被爆出隊內霸凌，受害者是成員玹珠（李玹珠），加害者是娜恩（李娜恩）與真率（李真率），團體隔年解散，沒想到再聽見他們的熱門消息，是戀愛說。

李娜恩2日被韓媒爆料和旅外足球明星，正效力法甲聯賽巴黎聖日耳曼足球俱樂部的李康仁戀愛中，隨後李娜恩所屬經紀公司Namoo Actors反駁，表示雙方只是熟人關係。（‎詳細報導點此了解）



4日輪到睿娜（梁睿娜）被爆和韓國國內K聯賽1蔚山HD足球俱樂部球員薛英佑戀愛，網傳薛英佑的球鞋刻著梁睿娜英文名「YENA」，兩人還有同款手機殼和帽子，薛英佑的照片均源自於上週12月30日播出的《全知干預視角》，另外也有網友稱梁睿娜經常被目擊場邊收看足球比賽。



▼《全知干預視角》洩露了薛英佑和梁睿娜擁有一樣的帽子和手機殼



（最早流傳的梁睿娜與薛英佑「戀愛單品」整理推文曾破2萬轉發，目前已刪除剩底下這篇）



설영우 축구화에 새겨진 'YENA'...팬들이 찾아낸 에이프릴 예나와의 열애 증거 축구선수 설영우씨 축구화 새겨진 Yena 팬들이 찾아낸 에이프릴 양예나씨 열애 증거 이라니~ pic.twitter.com/yVqgOeMpeX — 투모로우바이 투게더 공식팬카페 모아 (@txt7646073) January 4, 2024

稍早，‎《SPOTVnews》獨家報導這兩對戀人其實「皆已分手」，由於是分手後才被爆出戀情，因此對四人來說都很難表達立場。而該媒體求證梁睿娜所屬經紀公司STARBASE，STARBASE表示還在確認中，但「藝人私生活難以確認」。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞