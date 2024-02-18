《财阀X刑警》安普贤&朴智贤「演很大」布网揪犯人，前APRIL李娜恩复出客串（EP.6）

《财阀X刑警》昨（17）日播出第6集，收视相比第5集稍稍上升至了0.2%，来到6.2%。此集节奏同样明快，迅速结束了上一集未完的殷富洞老人被害案，另外还有个亮点便是前APRIL李娜恩的客串。

*上集回顾：‎《财阀X刑警》安普贤差点误事遭朴智贤指责，却持续展现刑警能力与善良之心（EP.5）

《财阀X刑警》此集接续第5集案子，殷富洞老人连续死亡恐为连续杀人案，陈利手（安普贤饰演）和李蔷贤（朴智贤饰演）从被窃的国玺一路「演很大」追到仲介，再用暗网引诱痛下杀手的朴在根（金重熙饰演）与高英范（韩俊宇饰演），最后一步还得找李蔷贤爸爸、刑警前辈李亨俊（权海骁饰演）帮忙――他要扮演关键的老人角色。

爸爸果然宝刀未老，趁机避开了毒药，也和陈利手一同制服犯人，过程相当惊险，不过爸爸似乎找回了过往当警察的成就感，李蔷贤也很欣慰。重案一组破案的同时，推翻了重案二组前辈组长疏漏的调查，李蔷贤没有选择继续给前辈好看，反倒是给他机会做出弥补，前辈虚心接受了。



在下个案子出现之前，倒有个人物突然穿插，是前APRIL李娜恩饰演的女演员韩宥罗。《财阀X刑警》一开始的两集曾出现过的陈利手朋友金映幻，带陈利手见见他集将合作的韩宥罗，韩宥罗出场时间仅几分钟，不晓得后面是否还会有戏分？又或者只是李娜恩为正式复出试水温？



李娜恩2021年被爆曾霸凌April队友李玹珠，April过往成员间互动都被放大检视，掀起不小的风波，李娜恩在演戏上被《模范计程车》（模范的士）换角，April整团活动也几乎停摆。隔年6月李娜恩签约了Namoo Actors，不过都尚未有作品推出，这些年最大的消息就是‎和足球球星李康仁的绯闻，以及复出拍摄《财阀X刑警》。《财阀X刑警》李娜恩出演片段播出后，大众对此关注度并不高，不过就算有讨论也多是看不下去她的演出，不只是丑闻，还有演技因素。



‎theqoo论坛有人说「现在看起来不再漂亮了」、「演技也不好为什么要用啊」（其他楼回覆「和女主角同公司」）、「表情真的很差」、「还以为在哪里看过，原来是李娜恩啊」、「厚颜无耻」、「眼睛为什么瞪那么大」、「真烦，和李康仁不相上下」（编按：李康仁近日和国家队队友孙兴慜发生内哄），NAVER TV留言里则是「李娜恩加油」、「娜恩好久没出演电视剧了，很高兴看到你ㅠ」、「就那么没人可用吗？用有争议的人？」、「李娜恩？ 眼睛瞪得太夸张了」、「演技不怎么样，人品也不怎么样，谁会一直用你？」、「欢迎李娜恩的人是共犯吗……?为什么要喜欢加害者？」……等等。

下个案子是一个待售的办公场所，房仲带人来看房却惊见尸体，第7集预告片陈利手马上就认出那人是SW软体的崔善宇代表，法医尹智愿（郑嘉熙饰演）验出其为罕见的脱水死亡。



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