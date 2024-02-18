《換乘戀愛》李真姝PD的新作《戀愛兄妹》預告！「現實兄妹」出演者曝光，節目還有「選擇親人約會對象」的任務

JTBC新綜藝《戀愛兄妹》是兄妹們聚在一起互相尋找戀人的家庭干預戀愛真人秀節目。

這也是《換乘戀愛》第1、2季李真姝PD今年1月從 CJ ENM 離開，加盟 JTBC 後製作的首檔節目。出演嘉賓從原本的分手情侶變成親兄妹關係，他們得在別人面前裝作不認識，但在必要時互相伸出援助之手。



公開的預告中，出演者們爲了讓親人自由曖昧而隱藏著各自的真實身份。在初次見面的尷尬氣氛中，真實兄妹們要裝作不認識對方，有出演者就表示為了演戲，用盡了全力，究竟他們中真正的兄妹會是誰？又會誕生什麼樣的情侶？令人好奇！



他們還收到「你可以選擇親人的約會對象」的簡訊，有男出演者就說：「最優先的就是要找到一個好的妹夫！」當中有兄妹尋求對方幫助，也有要讓哥哥或妹妹自己看著辦的，他們究竟會成爲尋找愛情的丘比特？還是會成爲打破羅曼史的反派？



另外，《戀愛兄妹》由韓惠軫、Code Kunst、(G)I-DLE 薇娟、BamBam 還有「真兄妹」Jonathan、Patrisha 擔任主持人，節目將在3月1日首播。香港觀眾可上黃Viu煲劇平台觀看這套綜藝。



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