《絕佳的解決士》EP.5姜其永為李智雅大吃飛醋！今晚EP.6劇照率先公開，莎基CP迎初Kiss？

《絕佳的解決士》昨（14）日播出最新第5集，收視稍降至4.641%，不過今晚第6集男女主角金莎拉（李智雅飾演）與董基俊（姜其永飾演）進度可能會飛速進展，收視有望回升。

*上集回顧：‎‎《絕佳的解決士》SOLUTION為逮人搞笑大鬧甜點店！「莎基CP」剛冒粉紅泡泡就要破碎？（EP.4）

第5集劇情，董基俊撞見金莎拉與權大基（李太久飾演）在家門前抱在一起，心碎的離開、戒酒澆愁，在Solution上班時也不斷陷在情愁中。其實，權大基對金莎拉是抱持著感激心態，來Solution工作也是，因為當年是金莎拉捐贈骨髓救了自己，而董基俊事實上也沒心碎太久，得知權大基女友不是金莎拉後豁然開朗。



回到Solution正事，韓智仁（李瑞安飾演）委託的和盧律成（吳珉錫飾演）離婚案可說相當曲折，Solution和盧律成互有佔上風之時。盧律成自導自演營造愛夫、大義滅親之人物設定，金莎拉也學他做政治Show讓他聲勢跌到谷底，最後再說服韓智仁回頭和自己聯手。盧律成政治夢很快夢碎，金莎拉找他談判韓智仁的贍養費，說出贍養費在離婚上的重要之處，她不希望韓智仁落得和自己一樣下場，被外人以負面眼光看待。



盧律成手上雖然沒有底牌了，卻也不願認輸，乾脆把金莎拉囚禁起來。屋漏偏逢連夜雨，金莎拉被關的老舊房子突然著火，董基俊著急的入內找人。



第5集是董基俊大吃飛醋的一集，今晚的第6集就換金莎拉了，新的委託人崔羅熙自稱和董基俊交往過，除此之外，金莎拉還發現董基俊有其他要對付盧律成的事，懷疑他來Solution的意圖。電視台JTBC已釋出今晚劇照，「莎基CP」在鬧彆扭、誤會後，要迎來初吻了？



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