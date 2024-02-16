他們都沒有經紀人！從談費用到開車全部自己來！影帝崔岷植、演員林秀晶與崔江熙沒有經紀人的理由

韓國演藝圈有許多知名演員們，離開了長久以來合作的經紀公司，成為自己的經紀人，除了會自己協調行程的時間，也自己洽談片酬，自己開車前往工作地點等，能力相當驚人。

國寶級的影帝崔岷植在2013年到2021年，長達8年期間都屬於C-Jes經紀公司旗下演員，但自從離開公司後，他都獨自活動。日前他更在綜藝節目《You Quiz》訪談中提到他都自己開車到現場進行拍攝，如果拍攝地點很遠的話更好，他還會前一天提早下去尋找一下附近是否有好吃的美食。就連片酬他也是自己來洽談，崔岷植笑著說這沒什麼難的，如果跟自己想法差不多的話就直接go了，如果有點差距他也會請對方「再考慮看看」。



崔岷植繼去年演出了兩季Disney+的原創戲劇《地下菁英》，近期也有新電影《破墓》即將上映，期間他一直在努力拍戲，去年3月訪談時他也曾提到沒有經紀人的優點，雖然自己開車有時候感到很疲憊，但卻能夠大聲放著音樂開車，想休息的時候就休息，不需要在意別人的眼光。



演員林秀晶在2022年合約期滿離開了原本所屬公司KingKong by Starship公司，而獨立活動至今。去年5月以電影《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》踏上了第76屆坎城國際影展紅毯，11月也以浪漫愛情電影《單身首爾》與觀眾們見面。



林秀晶曾在YT頻道綜藝節目《只是藉口》中提到與離開所屬公司與經紀人而獨自活動的契機，她說20年來一直受到經紀公司很好的支持與管理，不過有時候想到若跳脫這樣的框架，會感到害怕。原本身邊都一直有經紀人跟隨，突然消失了，自己好像哪裡都無法去，於是漸漸變得害怕去挑戰新的事物，所以選擇自己一個人待著看看。



最近活動似乎有些中斷的崔江熙，最近也成了獨立活動的一位演員，她在MBC綜藝節目《全知干預視角》中提到自己3年前就停止了演出活動，因為沒有工作所以也與經紀人分開了，休息後精神狀態變得很好。休息的期間崔江熙一邊上著廣播作家研究所學習編輯，同時也在烤肉店打工，很多人認為她的生活很苦很可憐，但崔江熙卻說自己過得相當幸福。



崔江熙去年11月擔任CBS電台節目《崔江熙的電影音樂》的DJ，在本月剛發表的韓國調查機構發表的「2024年第一輪廣播佔有率」資料顯示，她主持的節目也超越同時間段節目的收聽率，創下了第一名的好成績。

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