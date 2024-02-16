全汝彬確認出演電影《黑修女們》！將與宋慧喬在大螢幕同台飆戲

演員全汝彬將演出新電影《黑修女們》，這也將是宋慧喬睽違9年再度接演的大螢幕作品。

電影《黑修女們》描述為了拯救被法力高強的惡靈所抓走的少年，所展開的一連串故事，也是一部經典作品，在2015年上映以來有著544萬觀影人次的暢銷電影，由金侖奭與姜棟元所主演的《黑祭司們》的續篇故事，從演員選角公開之前就已經創造不少話題討論。



劇中全汝彬飾演對於Unia修女（宋慧喬飾）有著高度的好奇心的另一位修女「Micaella」，是一位在混亂的狀況之中，仍然展現出自身的變化以及成長的人物，與搭檔宋慧喬也展現出特別的火花，令觀眾們對這部作品都相當關注，期待感提升。



全汝彬演出過各式各樣的角色，不受限制地挑戰各類型劇本，也是相當活躍且可塑性高的演員，在第44屆的青龍電影節獎項中，全汝彬也以電影《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》中的角色而榮獲女配角獎項肯定，也與安孝燮共演話題作品《走進你的時間》獲得觀眾們的喜愛。本次她將演出新電影作品《黑修女們》讓戲路領域再度拓展到神祕驅魔題材，向觀眾們展現自己的全新面貌。



另外，全汝彬仍有一部韓國諜報新作《哈爾濱》正等待在2024年與觀眾們見面，片中全汝彬與玄彬、朴正民、劉載明、趙宇鎮、李棟旭等超強卡司合作，也是備受期待。

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