他们都没有经纪人！从谈费用到开车全部自己来！影帝崔岷植、演员林秀晶与崔江熙没有经纪人的理由

韩国演艺圈有许多知名演员们，离开了长久以来合作的经纪公司，成为自己的经纪人，除了会自己协调行程的时间，也自己洽谈片酬，自己开车前往工作地点等，能力相当惊人。

国宝级的影帝崔岷植在2013年到2021年，长达8年期间都属於C-Jes经纪公司旗下演员，但自从离开公司后，他都独自活动。日前他更在综艺节目《You Quiz》访谈中提到他都自己开车到现场进行拍摄，如果拍摄地点很远的话更好，他还会前一天提早下去寻找一下附近是否有好吃的美食。就连片酬他也是自己来洽谈，崔岷植笑著说这没什么难的，如果跟自己想法差不多的话就直接go了，如果有点差距他也会请对方「再考虑看看」。



崔岷植继去年演出了两季Disney+的原创戏剧《地下菁英》，近期也有新电影《破墓》即将上映，期间他一直在努力拍戏，去年3月访谈时他也曾提到没有经纪人的优点，虽然自己开车有时候感到很疲惫，但却能够大声放著音乐开车，想休息的时候就休息，不需要在意别人的眼光。



演员林秀晶在2022年合约期满离开了原本所属公司KingKong by Starship公司，而独立活动至今。去年5月以电影《诓世巨作：蜘蛛窝新宇宙》踏上了第76届坎城国际影展红毯，11月也以浪漫爱情电影《单身首尔》与观众们见面。



林秀晶曾在YT频道综艺节目《只是藉口》中提到与离开所属公司与经纪人而独自活动的契机，她说20年来一直受到经纪公司很好的支持与管理，不过有时候想到若跳脱这样的框架，会感到害怕。原本身边都一直有经纪人跟随，突然消失了，自己好像哪里都无法去，於是渐渐变得害怕去挑战新的事物，所以选择自己一个人待著看看。



最近活动似乎有些中断的崔江熙，最近也成了独立活动的一位演员，她在MBC综艺节目《全知干预视角》中提到自己3年前就停止了演出活动，因为没有工作所以也与经纪人分开了，休息后精神状态变得很好。休息的期间崔江熙一边上著广播作家研究所学习编辑，同时也在烤肉店打工，很多人认为她的生活很苦很可怜，但崔江熙却说自己过得相当幸福。



崔江熙去年11月担任CBS电台节目《崔江熙的电影音乐》的DJ，在本月刚发表的韩国调查机构发表的「2024年第一轮广播占有率」资料显示，她主持的节目也超越同时间段节目的收听率，创下了第一名的好成绩。

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