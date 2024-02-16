人氣男團ENHYPEN將翻唱BTS防彈少年團拿下首個冠軍一位的熱門曲〈I NEED U〉而引發熱議

〈I NEED U〉這首歌對BTS的粉絲ARMY們可以說是意義重大，當年那撕裂青春的疼痛心境，在後輩ENHYPEN的詮釋下會變得如何呢？

人氣男團 ENHYPEN 將翻唱 BTS 防彈少年團拿下首個一位的熱門歌曲〈I NEED U〉，引發粉絲們的關注。

所屬經紀公司BELIFT LAB在今天（16日）宣佈，將重新錄製〈I NEED U〉的音源並公開在音樂平台Spotify上。透過「Spotify Singles」計劃，支持藝術家們重新錄製自己的歌曲，或錄製其他藝術家的翻唱或新歌。



這首〈I NEED U〉是防彈少年團在2013年出道後，首次獲得音樂節目冠軍的歌曲，獨具意義。翻唱的版本中 ENHYPEN 將進行改編，原曲的電子聲音，轉而使用較為平靜的原聲樂器，將歌曲氛圍做一些改變與調整。



對於這次重新錄製的選曲，ENHYPEN 表示:「因為這是所有成員都喜歡的歌曲，所以能夠講述我們的 K-pop 初戀故事，這對我們來說很有意義。」



▼那就先來回顧一下原曲吧！



▼ENHYPEN去年11月的主打歌為〈Sweet Venom〉MV：



圖源：Spotify

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