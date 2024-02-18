【韓網熱帖】和朋友約好一起去旅行，但對方卻放了鴿子...

大家都有約好友一同去旅行的經歷吧，如果遇到突發情況，朋友爽約了......

日前theqoo上有網友向廣大網友提問：

1. 和朋友約好一起去泰國旅行

2. 出發前4天朋友突然說去不了了

3. 理由是：從一週之前開始做惡夢，夢到陰間使者，告訴他「如果要飛越海洋的話就等於跨過奈何橋，請好好做判斷」

4. 明知道是迷信但心裡總是過不去這道坎，於是朋友決定取消旅行，並把自己攢的旅行費全都給我了

5. 雖然一個人去旅行也無所謂，但因為一個夢就放我鴿子的朋友讓我覺得很寒心vs完全有可能會這樣

韓國網友評論：

1. 不能跨海的話就一起在國內旅行度假啊，肯定心裡會有疙瘩，一個禮拜都是同樣的夢，沒發生任何事情的話就當做是迷信好了，萬一有什麼事情就真的沒有以後了

2. 換作是我也會取消的

3. 雖然有人不介意，但我這種性格的話會一直放在心上，一定會取消

4. 我會和朋友一起取消這次的旅行

5. 我會取消，硬要去的話，萬一發生什麼事情我會覺得是那個夢的原因

6. 即使我自己不迷信，但是朋友從一週前就開始做那種夢的話我會先提出取消旅行，聽完朋友的話，我也沒法去了，而且還是泰國那種地方，朋友也說要把錢給我，說明他也感到抱歉，很有誠意了

7. 不知道的話就算了，既然已經知道了肯定不會再去了

8. 我會覺得是他不想去了，在找藉口罷了

9. 不是有人會相信夢裡面夢到的樂透中獎號碼嗎，換作是我的話我會先擔心朋友唉

10. 鬼差是說朋友會死，又沒說我跟著一起死，我為什麼不去？不過我不會要他的錢，感覺是他把夢賣給了我一樣

11. 雖然我沒有任何宗教信仰，但是我的夢一般都很準，所以能理解對方取消，而且朋友還給錢了

12. 看到有留言說朋友給錢是想把這個惡夢給賣了，太恐怖了

13. 光看題目我會覺得是小題大作，看完內容我直接取消旅行

14. 他都補償你錢了，如果是塔羅牌這種的話我不會相信，但是是夢到了陰間使者

15. 他願意把錢都給你，要理解對方，而且在已經有恐意的狀態下去旅行，感覺大家都會很累

16. 我只會覺得很煩人

17. 完全理解朋友，他願意給所有的旅行費，說明朋友已經做了能做的所有事情，不過我會覺得心裡毛毛的，不敢去

18. 我會根據朋友平時的舉止來判斷，如果他一直都很守約，我會收下取消旅行的損失費，然後我也取消出遊計劃，如果他平時就經常爽約，我就不會相信他

19. 我會先生氣發火，然後取消旅行

20. 如果只夢到一次的話我也不會相信，但是夢到一禮拜唉，太可怕了，不能去，就在國內玩玩吧

原文：https://theqoo.net/square/3107453050

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