【韩网热帖】和朋友约好一起去旅行，但对方却放了鸽子...

大家都有约好友一同去旅行的经历吧，如果遇到突发情况，朋友爽约了......

日前theqoo上有网友向广大网友提问：

1. 和朋友约好一起去泰国旅行

2. 出发前4天朋友突然说去不了了

3. 理由是：从一周之前开始做恶梦，梦到阴间使者，告诉他「如果要飞越海洋的话就等於跨过奈何桥，请好好做判断」

4. 明知道是迷信但心里总是过不去这道坎，於是朋友决定取消旅行，并把自己攒的旅行费全都给我了

5. 虽然一个人去旅行也无所谓，但因为一个梦就放我鸽子的朋友让我觉得很寒心vs完全有可能会这样

韩国网友评论：

1. 不能跨海的话就一起在国内旅行度假啊，肯定心里会有疙瘩，一个礼拜都是同样的梦，没发生任何事情的话就当做是迷信好了，万一有什么事情就真的没有以后了

2. 换作是我也会取消的

3. 虽然有人不介意，但我这种性格的话会一直放在心上，一定会取消

4. 我会和朋友一起取消这次的旅行

5. 我会取消，硬要去的话，万一发生什么事情我会觉得是那个梦的原因

6. 即使我自己不迷信，但是朋友从一周前就开始做那种梦的话我会先提出取消旅行，听完朋友的话，我也没法去了，而且还是泰国那种地方，朋友也说要把钱给我，说明他也感到抱歉，很有诚意了

7. 不知道的话就算了，既然已经知道了肯定不会再去了

8. 我会觉得是他不想去了，在找藉口罢了

9. 不是有人会相信梦里面梦到的乐透中奖号码吗，换作是我的话我会先担心朋友唉

10. 鬼差是说朋友会死，又没说我跟著一起死，我为什么不去？不过我不会要他的钱，感觉是他把梦卖给了我一样

11. 虽然我没有任何宗教信仰，但是我的梦一般都很准，所以能理解对方取消，而且朋友还给钱了

12. 看到有留言说朋友给钱是想把这个恶梦给卖了，太恐怖了

13. 光看题目我会觉得是小题大作，看完内容我直接取消旅行

14. 他都补偿你钱了，如果是塔罗牌这种的话我不会相信，但是是梦到了阴间使者

15. 他愿意把钱都给你，要理解对方，而且在已经有恐意的状态下去旅行，感觉大家都会很累

16. 我只会觉得很烦人

17. 完全理解朋友，他愿意给所有的旅行费，说明朋友已经做了能做的所有事情，不过我会觉得心里毛毛的，不敢去

18. 我会根据朋友平时的举止来判断，如果他一直都很守约，我会收下取消旅行的损失费，然后我也取消出游计划，如果他平时就经常爽约，我就不会相信他

19. 我会先生气发火，然后取消旅行

20. 如果只梦到一次的话我也不会相信，但是梦到一礼拜唉，太可怕了，不能去，就在国内玩玩吧

原文：https://theqoo.net/square/3107453050

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