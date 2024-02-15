Whee In（輝人）@MAMAMOO將她首次個人世界巡迴演唱會帶到香港

CCY Entertainment隆重地宣布Whee In首次個人世界巡迴演唱會，並在香港舉行演出。 2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Hong Kong 將於2024年3月26日 (星期二) 晚上8時假九龍灣國際展貿中心(KITEC) 匯星STAR HALL舉行。票價分別為港幣 1,580 元、1,280 元及780 元，將於2024年2月14日 (星期三) 上午10時起透過快達票公開發售。

Whee In (輝人)， 是韓國歌手和詞曲作家。她最有名的身份是韓國流行女子組合MAMAMOO 的成員，並負責該組合的主唱和表演。她於2014年以組合出道，自2018年起以獨立歌手的身份活躍。



Whee In於2018年4月17日發行首張個人專輯《magnolia》，成為第一位以獨唱身分出道的MAMAMOO成員。 主打歌《EASY》與韓國饒舌歌手 Sik-K 合作發行。 她的第二張專輯《Soar》於2019年9月4日發行，主打歌《Good bye》首次登上Billboard世界單曲暢銷榜第24位。Whee In不僅發行了自己的單曲，亦與其他人合作，在韓國饒舌歌手們的單曲中經常出現，如DinDin 的《Tear Drops》和《do do do do》、Peakboy 的《Diet》、Jay B 的《AM PM》、Basik 的《When It Snows mmm 》等等….. Whee In也發行了多部電視劇和電影OST，如電視劇《青春記錄》的《Shine On You》（你對我而言如此耀眼）、《某一天》的《Ice Cream Love》、《三十九》的《你的一天結束的時候》及電影《공짜:공기타짜》的《Melody》等等….. Whee In也有參與超人氣綜藝電視節目《秘密姐姐》。她亦積極經營自己的 YouTube 頻道「휘인 Whee In」。



隨後，Whee In於2021年4月13日發行了她的首張迷你專輯《Redd》及其主打歌《water color》。她的第二張迷你專輯《WHEE》於2022年1月16日發行，並附錄其主打歌《Make Me Happy》。 這是她在新經紀公司THE L1VE的帶領下首次回歸。Whee In於她生日那天(2022年4月17日) 舉辦了首次個人粉絲見面會《2022 WHEE IN FANMEETING “D-DAY”》，是次見面會亦同時在線上直播。

Whee In 終於在2023年10月12日推出了她的首張正規專輯《IN the mood》。這張專輯呈現了Whee In多樣化的一面，獻上作為solo歌手新發掘的一面。隨著新專輯的問世，她還將展開首次全球巡迴演唱會，為粉絲們帶來一場視聽盛宴。



2024 Whee In 1 ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] 首場演唱會將於2月24日至25日在首爾Blue Square Mastercard Hall展開序幕。她香港的歌迷非常幸運能在九龍灣國際展貿中心(KITEC) 匯星STAR HALL欣賞Whee In的首個個人演唱會。

MOOMOOs一定不容錯過2024 Whee In 1 ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Hong Kong，這場演唱會包含了Whee In酷炫風格、熱情迷人的特質以及她對自己音樂風格的熱愛。 詳情請密切關注更多公告。



Whee In的官方Facebook專頁：

https://www.facebook.com/thel1veofficial/

Whee In 的官方Instagram帳號

https://www.instagram.com/whee_inthemood?igsh=MtlmcHRuMjE5NHAwdA==

Whee In的世界巡迴演唱會預告：



Whee In 的YouTube頻道： https://www.youtube.com/channel/UCXOMKEPp0CALdBSPkReI5BQ

Whee In的《In The Mood》MV：



Whee In的《In The Mood》表演影片：



票務詳情

2024 Whee In 1 ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Hong Kong

日期： 2024 年 3 月 26 日 (星期二)

時間： 晚上8時

地點： 九龍灣國際展貿中心(KITEC) 匯星STAR HALL

票價： 港幣1,580 / 1,280 / 780元 (全場座位)

主辦單位： CCY ENTERTAINMENT

協辦單位： CHILLIN International 希林國際 / KKLIVE / SUNNY SIDE UP / DAYMAKER CREATIVES / SOUL N JOY / BIG HONOR ENTERTAINMENT

經紀公司： THE L1VE

巡迴經紀： O.N worldwide

門票於2024年2月14日 (星期三) 上午10時起透過HK Ticketing快達票公開發售

購票熱線 ：31 288 288

網上購票 ：www.hkticketing.com

**快達票將額外收取每張門票的顧客服務費。票價不包括顧客服務費，需於購買門票時支付。

粉絲福利：獨家小卡 / 簽名小卡 / 1:1 合照 / 團體合照 (10人一組) / 歡送環節 / 親筆簽名海報



備註：

1. 每張門票合共只有一次獲得粉絲福利資格。

2. 主辦方保留隨時更改以上條款和及條件的權利，恕不另行通知。

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