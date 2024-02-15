《绝佳的解决士》EP.5姜其永为李智雅大吃飞醋！今晚EP.6剧照率先公开，莎基CP迎初Kiss？

《绝佳的解决士》昨（14）日播出最新第5集，收视稍降至4.641%，不过今晚第6集男女主角金莎拉（李智雅饰演）与董基俊（姜其永饰演）进度可能会飞速进展，收视有望回升。

*上集回顾：‎‎《绝佳的解决士》SOLUTION为逮人搞笑大闹甜点店！「莎基CP」刚冒粉红泡泡就要破碎？（EP.4）

第5集剧情，董基俊撞见金莎拉与权大基（李太久饰演）在家门前抱在一起，心碎的离开、戒酒浇愁，在Solution上班时也不断陷在情愁中。其实，权大基对金莎拉是抱持著感激心态，来Solution工作也是，因为当年是金莎拉捐赠骨髓救了自己，而董基俊事实上也没心碎太久，得知权大基女友不是金莎拉后豁然开朗。



回到Solution正事，韩智仁（李瑞安饰演）委托的和卢律成（吴珉锡饰演）离婚案可说相当曲折，Solution和卢律成互有占上风之时。卢律成自导自演营造爱夫、大义灭亲之人物设定，金莎拉也学他做政治Show让他声势跌到谷底，最后再说服韩智仁回头和自己联手。卢律成政治梦很快梦碎，金莎拉找他谈判韩智仁的赡养费，说出赡养费在离婚上的重要之处，她不希望韩智仁落得和自己一样下场，被外人以负面眼光看待。



卢律成手上虽然没有底牌了，却也不愿认输，干脆把金莎拉囚禁起来。屋漏偏逢连夜雨，金莎拉被关的老旧房子突然著火，董基俊著急的入内找人。



第5集是董基俊大吃飞醋的一集，今晚的第6集就换金莎拉了，新的委托人崔罗熙自称和董基俊交往过，除此之外，金莎拉还发现董基俊有其他要对付卢律成的事，怀疑他来Solution的意图。电视台JTBC已释出今晚剧照，「莎基CP」在闹别扭、误会后，要迎来初吻了？



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