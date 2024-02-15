李瑞鎮社長回來了！《瑞鎮家》確定拍攝第二季，韓媒曝3月到這進行拍攝、出演成員們備受關注！

《瑞鎮家》要拍攝第二季啦！可以再看到李社長，希望鄭有美、朴敘俊、崔宇植也會繼續出演啊～

今日（15日）據韓媒《體育新聞》報導，《瑞鎮家》將在3月中前往冰島，進行第二季的拍攝。以李瑞鎮爲首，朴敘俊將繼續出演，在第二季延續堅實的團隊合作。隨後，tvN證實這消息，表示《瑞鎮家》確定要拍攝第二季的拍攝，還提到：「爲了安全、順利的拍攝，具體部分無法確認，敬請諒解，出演成員們請通過節目確認。」



《瑞鎮家》是繼《尹食堂》之後的新連鎖餐廳，此前在《尹食堂》中擔任理事的演員李瑞鎮晉升爲社長在海外經營小吃店的節目。去年播出的第一季在墨西哥巴卡拉爾進行拍攝，爲了新手社長李瑞鎮，擁有多數經歷的服務員復仇者聯盟鄭有美、朴敘俊、崔宇植和新人防彈少年團 V（金泰亨）也加入。



在第一季中，以紫菜飯卷、拉麵、炒年糕等韓食不僅抓住當地人，還抓住全世界觀眾的心，最高收視率達到9.4%，在 Prime Video 上公開也多個國家進入 TOP10。不過...忙內 V 去年12月以陸軍現役入伍，而鄭有美、朴敘俊、崔宇植是否繼續出演？是否會再加入新的實習生？備受關注！



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