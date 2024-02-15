血脈不騙人！《殺人者的購物中心》金慧峻與李棟旭的動人重逢！叔叔的長遠縝密計畫終於大成功！（EP.7 – 8完）

[有雷] 《殺人者的購物中心》直到最後兩集終於完整交代出李棟旭回到家中後，如何持續受到組織巴比倫的威脅，以及他又是如何接手運營整個購物中心的，姪女金慧峻為何成為他計畫中的一部分。最終看見叔叔平安虛弱的歸來，給了本季一個完美結局。

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與貝爾反目的鄭進灣（李棟旭飾）把救來的女子敏慧送到不會說話的朋友本田那裡，原來本田是武器販售者，他的弟弟「大哥」是位電腦高手，寫出了整個暗網中的槍枝購物中心。此時貝爾已經悄悄地找上鄭進灣住院中的母親，直接在夜晚潛入醫院謀害了鄭母，原因是為了在葬禮上引出鄭進灣。鄭進灣與哥哥提到母親死因並不單純，要求驗屍，但卻被哥哥拒絕，此時在葬禮上也無法乖乖待著的智安，只好由進灣先帶回家。



巴比倫中另一反叛勢力李聖祖（徐賢宇飾）先在葬禮式場上殺害了進灣的哥哥與嫂嫂，接下來目標指向智安。進灣得到隊員消息，說兄嫂已被殺害，他只好請友人本田前來保護智安，自己前往告別式場。本田卻在纏鬥中身亡，小小的智安在聖祖眼前爬牆溜走。進灣也在路程中遭遇阻礙，與過往傭兵公司的同事們在隧道中發生槍戰，受了重傷的進灣來到好友把信這裡求援。



把信原本不願再捲入這組織，但得知進灣的狀況，兩人遂一起在偏遠地區建立起一座倉庫，設下嚴密防護，成了購物中心的基地。鄭進灣表示自己要執行一個長遠的大計畫，也就是包含了對姪女鄭智安的訓練，以及自己在關鍵時刻的死亡。智安的聰明以及快速反應，也化解了一次又一次的危機。包含所有會員殺手圍攻購物中心，以及最終與李聖祖的正面交鋒。



智安以及大哥成為這場大戰役的最後生還者，敏慧身受重傷最後犧牲，而把信早已不知去向，一群自稱接到了清理委託的人員前來購物中心善後，當智安步出這個地方時，遠遠有一輛計程車開過來，臉上掛滿傷痕並且虛弱到需要人攙扶的叔叔鄭進灣終於出現，讓智安破涕為笑，叔姪終於再度重逢。



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