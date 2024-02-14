朴修弘「兄嫂貪污61億案」一審判決出爐！哥被求刑7年獲刑2年、嫂免罪，網罵「罰太輕」

電視藝人朴修弘（54歲）的親哥朴真洪（音，56歲）因涉嫌挪用個人資金和經紀公司資金等數十億韓元而被起訴，一審判決他有罪並判處實刑。

首爾西部地方法院於14日裁定朴某部份罪名成立，判處有期徒刑2年。 考慮到沒有逃跑或證據銷毀等擔憂，法庭並沒有對他進行拘留。 朴某之妻、朴修弘之嫂李某（53歲）則被判無罪。

法庭認為朴某實際挪用的金額約為20億韓元，包括從他經營的娛樂策劃公司「Lael娛樂」和Media Boom分別挪用約7億韓元和13億韓元。 然而，對於他涉嫌挪用弟弟秀洪的個人資金約16億韓元的指控，法庭宣佈無罪。

此前，檢方對朴某和李某分別請求判處有期徒刑7年和3年。



朴某被指控在2011年至2021年期間擔任秀洪的經紀人期間，涉嫌侵佔數十億韓元公司資金和弟弟個人資金（根據特定經濟犯罪加重處罰法挪用），於2022年10月移交審判。 李某也因涉嫌參與部份貪污而被非拘留起訴。

最初的公訴狀中被指控的挪用金額為61億7千萬韓元，但檢方於上個月將挪用朴修弘個人資金的金額從28億修正為15億（排除重複記錄等），判定總共貪污48億韓元。

韓網友紛紛批評懲罰過輕，認為難以起到阻嚇作用。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞