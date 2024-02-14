【有片】悅耳的療愈！韓國「Killing Voice」TOP 10串燒歌曲一次聽完，居家放鬆好搭檔

放假在家時當做背景音樂再適合不過啦！

「Killing Voice」是韓國音樂類YouTube頻道「Dingo Music」一個系列，專門邀請歌手來演唱自己的代表歌曲串燒，純粹用心的編排十分愉悅聽覺，更是展現歌手實力、圈粉路人的利器。 一起來看這係列最受喜愛的10個影片！

TOP 10：樂童音樂家

5個月前新鮮公開，目前已有1745萬次播放：



TOP 9：Ailee

2021年5月11日公開，1913萬次播放：



TOP 8：NCT 127

2022年9月20日首播，累計2110萬次播放：



TOP 7：臉紅的思春期

2022年4月26日首播，目前2143萬次播放：



TOP 6：EXO

2023年7月11日上載，已有2335萬次播放：



TOP 5：少女時代太妍

2022年2月22日首播，累計4098萬次播放：



TOP 4：SEVENTEEN

2022年5月31日首播，4653萬次播放：



TOP 3：MAMAMOO

2020年11月13日公開，累計4738次播放：



TOP 2：成始璄

2021年5月25日首播，5600萬次播放



TOP 1：IU

目前為止最多人聽的還是IU三年前錄的這一期，觀看次數已接近6200萬次！



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