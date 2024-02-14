朴修弘「兄嫂贪污61亿案」一审判决出炉！哥被求刑7年获刑2年、嫂免罪，网骂「罚太轻」

电视艺人朴修弘（54岁）的亲哥朴真洪（音，56岁）因涉嫌挪用个人资金和经纪公司资金等数十亿韩元而被起诉，一审判决他有罪并判处实刑。

首尔西部地方法院於14日裁定朴某部份罪名成立，判处有期徒刑2年。 考虑到没有逃跑或证据销毁等担忧，法庭并没有对他进行拘留。 朴某之妻、朴修弘之嫂李某（53岁）则被判无罪。

法庭认为朴某实际挪用的金额约为20亿韩元，包括从他经营的娱乐策划公司「Lael娱乐」和Media Boom分别挪用约7亿韩元和13亿韩元。 然而，对於他涉嫌挪用弟弟秀洪的个人资金约16亿韩元的指控，法庭宣布无罪。

此前，检方对朴某和李某分别请求判处有期徒刑7年和3年。



朴某被指控在2011年至2021年期间担任秀洪的经纪人期间，涉嫌侵占数十亿韩元公司资金和弟弟个人资金（根据特定经济犯罪加重处罚法挪用），於2022年10月移交审判。 李某也因涉嫌参与部份贪污而被非拘留起诉。

最初的公诉状中被指控的挪用金额为61亿7千万韩元，但检方於上个月将挪用朴修弘个人资金的金额从28亿修正为15亿（排除重复记录等），判定总共贪污48亿韩元。

韩网友纷纷批评惩罚过轻，认为难以起到阻吓作用。

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