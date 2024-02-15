李孝利穿學士服參加母校畢業典禮！演講點燃全韓網：不要聽別人的話，警惕那些「像家人一樣」的人

歌手李孝利參加了母校的畢業典禮，發言震撼全場，也很快登上了韓網熱搜。

14日，李孝利前往母校國民大學參加了「2023年度國民大學學位授予式」，還被稱「挑戰的Icon」。 面對畢業的學弟學妹們，作為學姐的李孝利發表了祝詞。



李孝利說道：「花了8年時間才畢業的我，不知道是否有資格站在這裡，也不知道不喜歡說『注意』、『主張』以及發表長言的我有沒有資格演講，老實說我想告訴大家『請各位盡情任意地生活吧』。 」



「希望你們不要聽別人的話語，而是多聆聽自己的聲音，來自內心的聲音，希望你們能夠多聽聽那個珍惜、愛護自己，讓自己走上更光明前程的、溫暖的『自己的聲音』。 哪怕現在（這個聲音）因很小、不安等而聽不見，但（這個聲音）在你確定之後會逐漸變大，仍期盼你們能夠毫不猶豫地傾聽自己的聲音。 請抱著『人生就是一個人（人生是孤獨的）』的信念，不要忘了警惕那些所謂的『像家人一樣』的人，親自去體會這些，多多碰撞、多多體驗，去創造你們自己的故事吧。 真心為你們加油，期待各位去實踐每個人都懂得的那珍貴的價值。 」

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