情人節爆炸消息：TREASURE全團上戀綜！粉絲狂罵：YG瘋了

2月14日情人節當天，偶像男團要拍戀綜的消息曝光，可想而知這事情在飯圈有多炸裂。

YG娛樂公開了旗下男團TREASURE的新綜藝的宣傳海報，透露TREASURE全員將亮相《閃閃發光的SOLO》，這不僅是一檔團綜，更是一檔男愛豆的戀綜，據悉是愛豆版的《我是SOLO》（韓國一檔知名戀愛綜藝）。 連談戀愛都不被允許的男愛豆們，居然整團上戀綜......



已經有韓國網友在網路上分享了TREASURE的戀綜路透照，一名成員和兩名女嘉賓現身在疑似是遊樂場的地方，三人頭上戴著玩偶髮箍，男成員滿臉笑容，氣氛看起來很和樂。



得知這一消息的粉絲們十分震驚，紛紛上網留言道：「YG終於瘋了」、「這居然是男團的團綜」、「不是和同行女愛豆營業性質的談戀愛，而是和素人女嘉賓一起????」、「為了讓低人氣男團有知名度，YG用上了這種方法，之前是《我們結婚了》，現在是團綜」、「爛公司到底是怎麼想的」等。

該消息一出即刻在theqoo上掀起熱議，留言已超800樓：【韓網熱帖】被說「瘋了的」四代男團戀綜預告海報

此外，TREASURE的《閃閃發光的SOLO》將於3月3日開播。

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