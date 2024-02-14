【韓網熱帖】被說「瘋了的」四代男團戀綜預告海報

YG旗下男團TREASURE將亮相《閃閃發光的SOLO》，節目定檔3月3日。

據悉，《閃閃發光的SOLO》是愛豆版《我是SOLO》（韓國知名戀愛綜藝），TREASURE全團成員集結亮相，並邀請素人女嘉賓登場。



該消息一出即刻在the qoo上掀起熱議，留言已超800樓：

1. 這是TREASURE的團綜？？戀綜???

2. 讓現役男團成員上戀綜？有病吧

3. 粉絲要氣炸了

4. 傻子才會看吧？？還是淩晨播出

5. TREASURE出道幾年了？該到續約的時候了吧？不然為什麼要拍讓粉絲生氣的綜藝？？YG為什麼讓他們拍???

6. 你就是讓三代來拍，粉絲們也會氣瘋，居然還敢讓4代拍

7. 這世界終於瘋成了我想要的樣子

8. 我記得YG之前也做過這種事情，讓日本女團和自己男團一起去旅行，就是因為這樣YG的男團才會覆滅

9. 之前有成員在直播中提了一句，已經引起軒然大波了，沒想到竟然是真的。 粉絲們是知道這件事情的吧，只是不願意相信而已，大受衝擊

10. 是準備讓現在的粉絲都脫粉離開嗎

11. 粉絲最喜歡看的是成員們在一起玩，是這種團綜

12. 還不如以前的《我們結婚了》

13. 是愛豆和愛豆，還是愛豆和素人？這不就是之前引爆論壇的事情嗎？瘋了瘋了

14. 雖然粉絲們可能會很討厭，但我個人覺得蠻有趣的

15. 該說不說，這宣傳海報真的很土

16. 還不如在他們宿舍裡拍《換乘室友》呢

17. omg，我是本命即使戀愛了我也無所謂的那類，可是沒必要在我面前用高清畫質輸出他倆甜蜜的場景啊，粉絲真的會傷心

18. 什麼？男團上戀綜？這到底是為什麼？

19. 求你了，這根本不會讓粉絲有任何代理滿足的情緒，會直接脫粉喔

20. 現在根本不會這樣消費粉絲，是50歲以上的大叔企劃的這檔節目嗎

21. 換作是我本命團的話根本無法忍受，還不如讓男團和女團一起玩呢

22. 和異性約會的假想戀愛，我倒是覺得還好，但是這檔節目一看就很無趣啊，既然拍了為什麼不拍點有趣的

原文：https://theqoo.net/square/3104885222

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