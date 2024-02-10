LE SSERAFIM台灣《紅白》中文拜年要融化了～黃偉晉曾嫉妒許光漢終圓夢共舞

韓國大勢女團LE SSERAFIM上月底受邀來台，參加台視春節特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》演出，節目於昨晚（9日）除夕夜首播，成員們不僅有舞台演出，也有特別互動環節。
最可愛的莫過於中文唸吉祥話向觀眾拜年了，成員洪恩採、Sakura宮脇咲良、中村一葉、金采源、許允眞輪流講吉祥話，從身體健康、恭喜發財……到龍年安康都講得相當標準，不僅台下觀眾，台上主持人Lulu和本身是FEARNOT的黃偉晉都瘋了XD，網友也說「 龍年安康我看了100次」、「五句祝福我一定每年新年拿出來循環播放」。（編：很適合當LINE拜年貼圖！）
說到黃偉晉是FEARNOT，他的粉絲都知道此事，他還曾在IG直接表達對許光漢的嫉妒，因為許光漢和LE SSERAFIM共同Challenge了〈UNFORGIVEN〉，事後也曾隔空問許光漢參加百想藝術大賞比較緊張還是和LE SSERAFIM跳〈UNFORGIVEN〉緊張。沒想到，他正好擔任了此屆《紅白》主持人，圓夢和LE SSERAFIM跳了〈UNFORGIVEN〉，過程也是激動到不行狂喊韓文「謝謝」。
LE SSERAFIM表演在節目壓軸，一連跳了夯曲〈Perfect Night〉、〈UNFORGIVEN〉和〈Eve, Psyche & the Bluebeard's wife〉，節目運鏡運用韓國常用的方式相當受到好評，運鏡流暢、成員們的表情都有好好被捕捉讓FEARNOT大讚漂亮，現場FEARNOT大力的應援聲也全被錄下來。
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另外，黃偉晉口誤引發風波的片段剪掉未播出，當時引爆風波至韓網，推特上隨之有台灣網友發起澄清運動，希望能透過廣發減少誤解。昨日節目正式播出後，也有網友表達偉晉的反應就是真粉、不可能有想冒犯的意思。
X好像有字數限制，所以只好把我打的內容用圖片檔放上來，希望大家可以分享出去！— sjiess0828 (@sjiess0828) January 29, 2024
影片已經得到拍攝者同意上了字幕，大家可以點進去看#홍백예술장#황위진#르세라핌#超級巨星紅白藝能大賞#黃偉晉#LESSERAFIM pic.twitter.com/361aeFvWo8
求擴（謝謝各粉絲的翻譯幫忙）— h.diamond (@h_h_hui) January 30, 2024
황위진씨가 이런 성희롱을 절대 안 했어요. 제발 좀 믿으세요. 황위진씨가 아마 말을 잘 못 하지만 그 막말을 하는 의도가 하나도 없어요. 제발 믿으세요!!!!#홍백예술장#황위진#르세라핌#超級巨星紅白藝能大賞#黃偉晉#LESSERAFIM pic.twitter.com/7cElwrl1r0
節目播出當下，黃偉晉在IG分享在家收看的畫面，也一邊轉傳網友發出自己的畫面自嘲，似乎一掃被炎上的陰霾（白方框黑字為黃偉晉所寫）。
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