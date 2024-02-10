IG追蹤人數破2000萬的六位韓國男演員，宋江憑藉《與惡魔有約》突破！第一名的車銀優甚至已破四千 朴敏英提議坐大腿、羅人友被狂撩秒變呆萌忠犬！《和我老公結婚吧》超甜花絮公開，親密互動竟是演員親自設計

文章中除了有六位破2000萬的男演員之外，還有兩人在1900多萬徘徊，大家猜猜看是哪些人呢？（封面：#宋江 #車銀優 #池昌旭）

前陣子追完奇幻韓劇《與惡魔有約》後，男主角宋江的 Instagram 成功在大結局播完的隔天，突破了2000萬追蹤人數，在播出韓劇的期間漲幅逼近400萬，是個相當驚人的成績。（《與惡》開播時，還有《Sweet Home 2》緊接著上線），這算是所有演員明星到偶像團體難以突破的一個門檻，也包含著網上人氣度，甚至是全球性的知名度。



今天就來盤點IG追蹤數破2000萬的六位韓國男演員分別有誰～！！（此紀錄為2月4日21:45。）

【TOP.6】宋江，目前追蹤數是2078萬位粉絲，近年代表作品：《無法抗拒的他》、《與惡魔有約》、《Sweet Home 1&2》

【TOP.5】朴敘俊，目前追蹤數是2597萬位粉絲，近年代表作品：《金秘書為何那樣》、《梨泰院Class》、《京城怪物》

【TOP.4】李鐘奭（李鍾碩），目前追蹤數是2656萬位粉絲，近年代表作品：《當你沉睡時》、《羅曼史是別冊附錄》、《黑話律師》

【TOP.3】池昌旭，目前追蹤數是2671萬位粉絲，近年代表作品：《魔幻之音》、《惡中之惡》、《歡迎回到三達里》

【TOP.2】李敏鎬，目前追蹤數是3478萬位粉絲，近年代表作品：《藍色海洋的傳說》、《The King：永遠的君主》、《柏青哥》

【TOP.1】車銀優，目前追蹤數是4219萬位粉絲，近年代表作品：《女神降臨》、《Island》、《犬系戀人》

另外，目前靠近兩千萬追蹤人數的兩位男演員～，感覺再一部人氣作品就能突破這個大關了！

【TOP.7】黃寅燁，目前追蹤數是1934萬位粉絲，近年代表作品：《女神降臨》、《魔幻之音》、《為何是吳秀才》

【TOP.8】南柱赫，目前追蹤數是1904萬位粉絲，近年代表作品：《如此耀眼》、《二十五，二十一》、《非法正義》

不曉得大家是否有追蹤到上述這些人氣男演員呢？？

＊延伸閱讀：KPOP女團官方IG突破2000萬追蹤人數的只有三團？第一名最好猜，第三名是剛回歸不久的她們～



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