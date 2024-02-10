LE SSERAFIM台湾《红白》中文拜年要融化了～黄伟晋曾嫉妒许光汉终圆梦共舞

韩国大势女团LE SSERAFIM上月底受邀来台，参加台视春节特别节目《超级巨星红白艺能大赏》演出，节目於昨晚（9日）除夕夜首播，成员们不仅有舞台演出，也有特别互动环节。
最可爱的莫过於中文念吉祥话向观众拜年了，成员洪恩采、Sakura宫脇咲良、中村一叶、金采源、许允眞轮流讲吉祥话，从身体健康、恭喜发财……到龙年安康都讲得相当标准，不仅台下观众，台上主持人Lulu和本身是FEARNOT的黄伟晋都疯了XD，网友也说「 龙年安康我看了100次」、「五句祝福我一定每年新年拿出来循环播放」。（编：很适合当LINE拜年贴图！）
说到黄伟晋是FEARNOT，他的粉丝都知道此事，他还曾在IG直接表达对许光汉的嫉妒，因为许光汉和LE SSERAFIM共同Challenge了〈UNFORGIVEN〉，事后也曾隔空问许光汉参加百想艺术大赏比较紧张还是和LE SSERAFIM跳〈UNFORGIVEN〉紧张。没想到，他正好担任了此届《红白》主持人，圆梦和LE SSERAFIM跳了〈UNFORGIVEN〉，过程也是激动到不行狂喊韩文「谢谢」。
LE SSERAFIM表演在节目压轴，一连跳了夯曲〈Perfect Night〉、〈UNFORGIVEN〉和〈Eve, Psyche & the Bluebeard's wife〉，节目运镜运用韩国常用的方式相当受到好评，运镜流畅、成员们的表情都有好好被捕捉让FEARNOT大赞漂亮，现场FEARNOT大力的应援声也全被录下来。
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另外，黄伟晋口误引发风波的片段剪掉未播出，当时引爆风波至韩网，推特上随之有台湾网友发起澄清运动，希望能透过广发减少误解。昨日节目正式播出后，也有网友表达伟晋的反应就是真粉、不可能有想冒犯的意思。
X好像有字數限制，所以只好把我打的內容用圖片檔放上來，希望大家可以分享出去！— sjiess0828 (@sjiess0828) January 29, 2024
影片已經得到拍攝者同意上了字幕，大家可以點進去看#홍백예술장#황위진#르세라핌#超級巨星紅白藝能大賞#黃偉晉#LESSERAFIM pic.twitter.com/361aeFvWo8
求擴（謝謝各粉絲的翻譯幫忙）— h.diamond (@h_h_hui) January 30, 2024
황위진씨가 이런 성희롱을 절대 안 했어요. 제발 좀 믿으세요. 황위진씨가 아마 말을 잘 못 하지만 그 막말을 하는 의도가 하나도 없어요. 제발 믿으세요!!!!#홍백예술장#황위진#르세라핌#超級巨星紅白藝能大賞#黃偉晉#LESSERAFIM pic.twitter.com/7cElwrl1r0
节目播出当下，黄伟晋在IG分享在家收看的画面，也一边转传网友发出自己的画面自嘲，似乎一扫被炎上的阴霾（白方框黑字为黄伟晋所写）。
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