LE SSERAFIM台湾《红白》中文拜年要融化了～黄伟晋曾嫉妒许光汉终圆梦共舞
广告

LE SSERAFIM台湾《红白》中文拜年要融化了～黄伟晋曾嫉妒许光汉终圆梦共舞

综艺   2024年2月10日   星期六09:10   草莓  

（封面图源：YouTube@TTV_Entertainment截图、IG@le_sserafim截图）

韩国大势女团LE SSERAFIM上月底受邀来台，参加台视春节特别节目《超级巨星红白艺能大赏》演出，节目於昨晚（9日）除夕夜首播，成员们不仅有舞台演出，也有特别互动环节。

最可爱的莫过於中文念吉祥话向观众拜年了，成员洪恩采、Sakura宫脇咲良、中村一叶、金采源、许允眞轮流讲吉祥话，从身体健康、恭喜发财……到龙年安康都讲得相当标准，不仅台下观众，台上主持人Lulu和本身是FEARNOT的黄伟晋都疯了XD，网友也说「 龙年安康我看了100次」、「五句祝福我一定每年新年拿出来循环播放」。（编：很适合当LINE拜年贴图！）
（图源：YouTube@TTV_Entertainment截图）（图源：YouTube@TTV_Entertainment截图）（图源：YouTube@TTV_Entertainment截图）（图源：YouTube@TTV_Entertainment截图）（图源：YouTube@TTV_Entertainment截图）

说到黄伟晋是FEARNOT，他的粉丝都知道此事，他还‎曾在IG直接表达对许光汉的嫉妒，因为许光汉和LE SSERAFIM共同Challenge了〈UNFORGIVEN〉‎，事后也曾隔空问许光汉参加百想艺术大赏比较紧张还是和LE SSERAFIM跳〈UNFORGIVEN〉紧张。没想到，他正好担任了此届《红白》主持人，圆梦和LE SSERAFIM跳了〈UNFORGIVEN〉，过程也是激动到不行狂喊韩文「谢谢」。

（图源：IG@le_sserafim截图）（图源：IG@weijin_huang截图）（图源：YouTube@voguetvtaiwan截图）

（图源：YouTube@TTV_Entertainment截图）

LE SSERAFIM表演在节目压轴，一连跳了夯曲〈Perfect Night〉、〈UNFORGIVEN〉和〈Eve, Psyche & the Bluebeard's wife〉，节目运镜运用韩国常用的方式相当受到好评，运镜流畅、成员们的表情都有好好被捕捉让FEARNOT大赞漂亮，现场FEARNOT大力的应援声也全被录下来。
（图源：YouTube@TTV_Entertainment截图）

▼相关影片（点击下方连结能直达YouTube收看）

另外，黄伟晋‎口误引发风波的片段剪掉未播出，当时引爆风波至韩网，推特上随之有台湾网友发起澄清运动，希望能透过广发减少误解。昨日节目正式播出后，也有网友表达伟晋的反应就是真粉、不可能有想冒犯的意思。

（图源：YouTube@TTV_Entertainment截图）

节目播出当下，黄伟晋在IG分享在家收看的画面，也一边转传网友发出自己的画面自嘲，似乎一扫被炎上的阴霾（白方框黑字为黄伟晋所写）。
（图源：IG@weijin_huang截图）（图源：IG@weijin_huang截图）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 综艺 » LE SSERAFIM台湾《红白》中文拜年要融化了～黄伟晋曾嫉妒许光汉终圆梦共舞
© 2024 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手