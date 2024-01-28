人氣女團LE SSERAFIM來台參加《超級巨星紅白藝能大賞》主持人偉晉失言出面道歉：絕對沒有任何別的意思！

目前黃偉晉的FB&IG遭到出征關閉了留言功能，也有網友出面幫忙緩頰。

人氣女團 LE SSERAFIM 在昨天參加了台視《2024超級巨星紅白藝能大賞》的節目錄製，站上台北小巨蛋帶來精彩的表演，台灣粉絲也努力為偶像應援。但現場卻傳出了主持人失言的片段，引發了爭議。



節目中成員們品嚐台灣美食時，主持人黃偉晉說：「好想要插（吃）他們下面的（停頓）選的那顆」，現場其他主持人做出反應，提到「偉晉，聽到囉。」偉晉立刻嚴肅，瞪大眼看向觀眾回應：「我沒有那個意思...大家。」因為這件事許多 LE SSERAFIM 的粉絲湧入了黃偉晉的 FB&IG 批評，認為黃偉晉現場是在開黃腔、失言了。



黃偉晉則在深夜公開道歉文表示：「我絕對沒有任何別的意思，我願意跟聽到那句話不舒服的觀眾說聲對不起，我應該多注意詞句之間的細節與使用，這是我不足的地方，非常抱歉。」、「絕對沒有一絲想要造成任何人的不舒服，希望大家可以相信我，絕對絕對沒有那個意思，也謝謝大家的批評與指教，今後我一定會更加注意用詞，再次表達最誠摯的歉意。」道歉文中也還原了當下的過程，僅僅是希望吃東西的過程不是安靜的，所以就本能性的想做點回應。

黃偉晉的上一篇貼文留言區則未關閉，湧入許多網友or粉絲留下評論，也有分享現場的影片，內容有好有壞，大家可以自行點進去觀看判斷。

【完整道歉文】

收到了很多訊息和留言

謝謝大家的提醒和指點

對於今天舞台上發生的事

有些心裡話想說

事情的經過是這樣的

節目的橋段要讓團員們一個一個享用美食

然後允真用竹籤插起了一顆地瓜球要吃

於是我就本能性的想做點反應

讓這個吃東西的過程不是安靜的

然後說出了一句讓大家誤會的話

我心裡想表達的是

「可以跟自己喜歡的偶像分享同一包美食是很開心的事」

我絕對沒有任何別的意思

我願意跟聽到那句話不舒服的觀眾說聲對不起

我應該多注意詞句之間的細節與使用

這是我不足的地方

非常抱歉

真的很認真地準備了紅白的主持

絕對沒有一絲想要造成任何人的不舒服

希望大家可以相信我

絕對絕對沒有那個意思

也謝謝大家的批評與指教

今後我一定會更加注意用詞

再次表達最誠摯的歉意

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞