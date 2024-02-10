《財閥X刑警》春節停播，那就來看花絮！安普賢為戲考取遊艇證照，與江河署送上新年祝福

SBS與Disney+聯播的《財閥X刑警》逢春節停播，停播的時刻，觀眾或許可以回顧四集花絮一解空虛，而SBS也特地送上主演群的新年祝福作為彌補。
四集花絮不乏打鬥場景，飾演刑警的安普賢（飾演陳利手）、朴智賢（飾演李薔賢）、姜相準（朴俊英飾演）與金伸比（飾演崔憬趁）均有打戲，各自有帥氣或是搞笑場面。特別的是，安普賢為了劇中開遊艇的場面，親自上課、考取證照，過程全被工作人員紀錄下來，令人佩服安普賢為了短短幾秒的畫面如此用心，或讓人好奇劇情後續是否還有開遊艇戲碼。
花絮還有一些特別畫面，例如安普賢和戲內不和的繼母戲外友好合照，演員全惠珍還比出陳利手招牌手勢，還有《財閥X刑警》結合《青春應援Cheer Up》世界觀，張圭悧特別出演。
▼到目前為止四支花絮影片
「吸氣是健康，呼氣是財力，新年快樂FLEX！」「新年也要和江河署同在！」SBS發布照片以慰受停播之苦的觀眾，江河警署重案一組刑警們安普賢、朴智賢、姜相準與金伸比，警裝筆挺向觀眾傳達新年祝福。姜相準似乎很喜歡四人照，在個人IG分享照片寫下「這張照片很漂亮」，並發限動祝大家新年快樂，朴智賢一樣祝大家新年快樂，也提醒觀眾「和江河署下週見」。
《財閥X刑警》將在16日起恢復播出。
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