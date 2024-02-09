頗有「傳承」意味！《總有一天會機智的住院醫生生活》公開前導預告影片

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由高允貞等新生代演員主演的《機醫》沿生劇《總有一天會機智的住院醫生生活》預計今年（2024年）上半年首播！

tvN新劇《總有一天會機智的住院醫生生活》為《機智醫生生活》衍生劇（共12集，Netflix同步）。劇情描述大學醫院教授和住院醫生們真實的醫院生活和友情故事。背景從「律帝醫院」轉移到「律帝鍾路醫院」，審視在低出生率時代進入冷門科系的住院醫師們的生活。以《死期將至》、《MOVING異能》等高允貞為首，劇組啟用新人演員作為主演。





在前導預告影片，可以看到觀眾們熟悉的「律帝五人幫」──曹政奭、田美都、柳演錫、鄭敬淏、金大明，「接棒」給高允貞、申詩雅、韓藝智、姜有錫、鄭俊元，頗有傳承意味。

特別的是，此次故事聚焦在「婦產科」，觀眾們也相當好奇，《機醫》裡的楊碩亨（金大明 飾）和秋敏荷（安恩眞 飾）是否會來客串。

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