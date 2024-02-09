《淚之女王》公開單人海報！金智媛要老公「相信自己」，金秀賢的鑽戒「超級耀眼」 鄭有美給在拍攝《The Trunk》的孔劉＆徐玄振送上應援！咖啡車上竟放滿「孔劉表情包」，引發網友爆笑！ 戲裡垃圾戲外完全是正直好青年！《和我老公結婚吧》李伊庚勇救醉漢，事後超低調：本能行為 本月第二次病倒ㅠㅠ (G)I-DLE 舒華因健康問題暫停所有活動，粉絲怒批公司：「讓她們休息一下吧」 四組售後持續很久～～的「韓劇男男CP」，一時之間讓劇迷忘了有女主的存在！他們現實情誼更堅固 南柱赫「校暴」爭議真的要反轉？！檢察廳已起訴爆料人「捏造謠言、侵害藝人名譽」

從預告到海報都透露出「不走尋常路」，再等一個月就看的到《淚之女王》！

預計下月（3月）9日首播的tvN新劇《淚之女王》（Netflix同步），由《來自星星的你》、《愛的迫降》朴智恩編劇執筆，《需要浪漫3》張榮佑導演和《黑道律師文森佐》、《小女子》金熙元導演共同執導。描述一對財閥夫婦攜手克服驚險危機，創造出奇蹟般的愛情故事。





該部作品由金秀賢、金智媛主演，從選角、官宣到拍攝，令海內、外粉絲們相當期待，好奇這對新螢幕CP會創造出什麼樣的火花。劇組於今日（9日）公開兩位主演的單人海報，吸引視線。

▲洪海仁（金智媛 飾）：相信我吧，我絕對不會讓你流淚的。

洪海仁為「Queens百貨」總裁，自出生起就富有的她是一位從來也不會向別人屈服的女王。她選擇與龍頭里超市的兒子白賢宇結婚，過著輝煌的生活，直到遇到意想不到的困難。

▲白賢宇（金秀賢 飾）：只相信親愛的嗎？相信這句話的我就是瘋子。

白賢宇為「Queens集團」法務理事，出生於農村龍頭里的他，從名牌大學法學系畢業。白賢宇成爲眾人羨慕的洪海仁丈夫，三年後一場意想不到的危機逼近他。

▲‎首版預告‎：面對妻子心跳加速的理由...竟然是因為這個！

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