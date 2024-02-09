《淚之女王》公開單人海報！金智媛要老公「相信自己」，金秀賢的鑽戒「超級耀眼」

從預告到海報都透露出「不走尋常路」，再等一個月就看的到《淚之女王》！
預計下月（3月）9日首播的tvN新劇《淚之女王》（Netflix同步），由《來自星星的你》、《愛的迫降》朴智恩編劇執筆，《需要浪漫3》張榮佑導演和《黑道律師文森佐》、《小女子》金熙元導演共同執導。描述一對財閥夫婦攜手克服驚險危機，創造出奇蹟般的愛情故事。
該部作品由金秀賢、金智媛主演，從選角、官宣到拍攝，令海內、外粉絲們相當期待，好奇這對新螢幕CP會創造出什麼樣的火花。劇組於今日（9日）公開兩位主演的單人海報，吸引視線。
▲洪海仁（金智媛 飾）：相信我吧，我絕對不會讓你流淚的。
洪海仁為「Queens百貨」總裁，自出生起就富有的她是一位從來也不會向別人屈服的女王。她選擇與龍頭里超市的兒子白賢宇結婚，過著輝煌的生活，直到遇到意想不到的困難。
▲白賢宇（金秀賢 飾）：只相信親愛的嗎？相信這句話的我就是瘋子。
白賢宇為「Queens集團」法務理事，出生於農村龍頭里的他，從名牌大學法學系畢業。白賢宇成爲眾人羨慕的洪海仁丈夫，三年後一場意想不到的危機逼近他。
▲首版預告：面對妻子心跳加速的理由...竟然是因為這個！
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