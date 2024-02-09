颇有「传承」意味！《总有一天会机智的住院医生生活》公开前导预告影片
韩剧 2024年2月9日 星期五11:23 Hui
（封面图源：IG@tvn_drama）
由高允贞等新生代演员主演的《机医》沿生剧《总有一天会机智的住院医生生活》预计今年（2024年）上半年首播！
（图源：Netflix《总有一天会机智的住院医生生活》剧照）
tvN新剧《总有一天会机智的住院医生生活》为《机智医生生活》衍生剧（共12集，Netflix同步）。剧情描述大学医院教授和住院医生们真实的医院生活和友情故事。背景从「律帝医院」转移到「律帝钟路医院」，审视在低出生率时代进入冷门科系的住院医师们的生活。以《死期将至》、《MOVING异能》等高允贞为首，剧组启用新人演员作为主演。
（图源：IG@tvn_drama）
（图源：IG@tvn_drama）
在前导预告影片，可以看到观众们熟悉的「律帝五人帮」――曹政奭、田美都、柳演锡、郑敬淏、金大明，「接棒」给高允贞、申诗雅、韩艺智、姜有锡、郑俊元，颇有传承意味。
（图源：IG@tvn_drama）
特别的是，此次故事聚焦在「妇产科」，观众们也相当好奇，《机医》里的杨硕亨（金大明 饰）和秋敏荷（安恩眞 饰）是否会来客串。
Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论