颇有「传承」意味！《总有一天会机智的住院医生生活》公开前导预告影片

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由高允贞等新生代演员主演的《机医》沿生剧《总有一天会机智的住院医生生活》预计今年（2024年）上半年首播！

tvN新剧《总有一天会机智的住院医生生活》为《机智医生生活》衍生剧（共12集，Netflix同步）。剧情描述大学医院教授和住院医生们真实的医院生活和友情故事。背景从「律帝医院」转移到「律帝钟路医院」，审视在低出生率时代进入冷门科系的住院医师们的生活。以《死期将至》、《MOVING异能》等高允贞为首，剧组启用新人演员作为主演。





在前导预告影片，可以看到观众们熟悉的「律帝五人帮」――曹政奭、田美都、柳演锡、郑敬淏、金大明，「接棒」给高允贞、申诗雅、韩艺智、姜有锡、郑俊元，颇有传承意味。

特别的是，此次故事聚焦在「妇产科」，观众们也相当好奇，《机医》里的杨硕亨（金大明 饰）和秋敏荷（安恩眞 饰）是否会来客串。

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