《淚之女王》公開單人海報！金智媛要老公「相信自己」，金秀賢的鑽戒「超級耀眼」 鄭有美給在拍攝《The Trunk》的孔劉＆徐玄振送上應援！咖啡車上竟放滿「孔劉表情包」，引發網友爆笑！ 戲裡垃圾戲外完全是正直好青年！《和我老公結婚吧》李伊庚勇救醉漢，事後超低調：本能行為 本月第二次病倒ㅠㅠ (G)I-DLE 舒華因健康問題暫停所有活動，粉絲怒批公司：「讓她們休息一下吧」 四組售後持續很久～～的「韓劇男男CP」，一時之間讓劇迷忘了有女主的存在！他們現實情誼更堅固 南柱赫「校暴」爭議真的要反轉？！檢察廳已起訴爆料人「捏造謠言、侵害藝人名譽」

日前，鄭有美給正在拍攝《The Trunk》的孔劉和徐玄振送上應援咖啡車，

應援咖啡車上寫著「圭泰（導演）、孔地哲（孔劉本名）、徐玄振、申延柱（製作人）的應援咖啡車，鄭有美敬上」，旁邊看板則寫下「祝《The Trunk》的工作人員身體健康，新年快樂」。而咖啡車上徐玄振都是漂亮的照片，但...孔劉則是「崩潰表情包」。這也讓網友紛紛表示：「感情好才能這樣」、「表情包好像都是《屍速列車》裡面的 哈哈哈」、「姊姊真的好有趣」、「我也想要這些表情包」等等。



鄭有美和孔劉除了同公司外，還曾合作過《熔爐》、《屍速列車》和《82年生的金智英》三部電影，因為兩人感情非常好，在2018年還曾出結婚傳言。由於傳聞太荒謬，所屬社澄清：「他們連兄妹都不是，孔劉把鄭有美當弟弟看待。」



而《The Trunk》講述因湖邊浮出的旅行箱而開始被揭露的秘密婚介夫婦，以及旅行箱中一對男女可疑的結婚故事；故事背景設定為高級婚介服務，他們為顧客量身定製尋找合約期限只有一年的配偶。



劇中，徐玄振飾演合約制婚姻介紹公司「NM」職員，經歷過四次婚姻，正元是她的第五任丈夫；孔劉飾演因過去的傷痛而感到不安和孤獨的音樂製作人「韓正元」，因前妻申請的合約制配偶服務而遇見了第二任妻子仁智，預計在今年下半年播出！



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