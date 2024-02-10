名校翰林藝高2024畢業韓星：8TURN潤奎、ALL(H)OURS泯濟、TWS道勳等
廣告

名校翰林藝高2024畢業韓星：8TURN潤奎、ALL(H)OURS泯濟、TWS道勳等

明星   2024年2月10日   星期六12:00   草莓  

（封面圖源：TVDaily）

韓國名高中翰林藝術高中昨（8）日舉行了第13屆畢業典禮，畢業的韓星特別出場供媒體拍照，部分也為學校錄製一段畢業採訪影片。

▼8TURN潤奎（影像製作科）
8TURN 潤奎（圖源：TVDaily）

8TURN出道一年不久，迎來了成員潤奎重要的高中畢業日子，隊友全員出席祝福潤奎。
8TURN（圖源：TVDaily）

▼ADYA Sena（林汭拏，實用音樂科）
ADYA Sena（圖源：TVDaily）

ADYA是出道9個月的新人女團，成員Sena畢業，隊友們雖未出席，但和她一起拍了一支Challenge。

▼ALL(H)OURS泯濟（演藝科）
ALL(H)OURS 泯濟（圖源：TVDaily）

ALL(H)OURS上月10日才出道，泯濟畢業，身為隊友也是學弟的ALL(H)OURS忙內ON:N也現身祝福泯濟。
ALL(H)OURS 泯濟& ON:N（圖源：TVDaily）

▼TWS道勳（實用音樂科）
TWS 道勳（圖源：TVDaily）

新人男團TWS為SEVENTEEN師弟，上月22日一出道就來勢洶洶被視為是五代愛豆大勢，六人就有四人就讀翰林藝高，道勳後頭學弟還有韓振、志勳、炅潣在學中，炅潣和他一樣是實用音樂科，另外兩名是實用舞蹈科。道勳畢業當天還得趕場到《M COUNTDOWN》打歌。

▼演員趙恩亨（演藝科）
趙恩亨（圖源：TVDaily）

趙恩亨為童星出身，曾演《宮中殘酷史—花的戰爭》、《神的禮物—14天》、《宥娜的街》，最新演出的是2022年Netflix《模範家族》。

▼演員李佳潤（이가윤，演藝科）
李佳潤（圖源：TVDaily）

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 名校翰林藝高2024畢業韓星：8TURN潤奎、ALL(H)OURS泯濟、TWS道勳等
© 2024 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手