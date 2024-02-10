名校翰林藝高2024畢業韓星：8TURN潤奎、ALL(H)OURS泯濟、TWS道勳等

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韓國名高中翰林藝術高中昨（8）日舉行了第13屆畢業典禮，畢業的韓星特別出場供媒體拍照，部分也為學校錄製一段畢業採訪影片。

▼8TURN潤奎（影像製作科）





8TURN出道一年不久，迎來了成員潤奎重要的高中畢業日子，隊友全員出席祝福潤奎。



▼ADYA Sena（林汭拏，實用音樂科）



ADYA是出道9個月的新人女團，成員Sena畢業，隊友們雖未出席，但和她一起拍了一支Challenge。



▼ALL(H)OURS泯濟（演藝科）



ALL(H)OURS上月10日才出道，泯濟畢業，身為隊友也是學弟的ALL(H)OURS忙內ON:N也現身祝福泯濟。



▼TWS道勳（實用音樂科）



新人男團TWS為SEVENTEEN師弟，上月22日一出道就來勢洶洶被視為是五代愛豆大勢，六人就有四人就讀翰林藝高，道勳後頭學弟還有韓振、志勳、炅潣在學中，炅潣和他一樣是實用音樂科，另外兩名是實用舞蹈科。道勳畢業當天還得趕場到《M COUNTDOWN》打歌。



▼演員趙恩亨（演藝科）



趙恩亨為童星出身，曾演《宮中殘酷史—花的戰爭》、《神的禮物—14天》、《宥娜的街》，最新演出的是2022年Netflix《模範家族》。

▼演員李佳潤（이가윤，演藝科）



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