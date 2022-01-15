「龍律CP」2022又更新售後！南宮珉從後方搭肩偷襲，熱情一吻讓李俊昊忍不住開懷大笑：拍到了沒～

現在是南宮珉拿到兩勝 KISS 囉，李俊昊你輸了！快拿出你的勝負欲回敬哥哥～。XD

人氣男團2PM李俊昊以歌手兼演員的身份，在退伍後的2021年相當活躍，而他目前也透過youtube頻道「이준호 LEE JUNHO」（李俊昊 LEE JUNHO）記錄著工作與生活的Vlog影片，滿足粉絲們對他私下面貌的好奇心。



在昨晚更新的影片中，將2021年尾做了一個總結，參加了【2021 MBC演技大賞】頒獎典禮與在【MBC歌謠大祭典】擔任主持人的後台花絮全公開，年末可說是相當充實且意義非凡。



演技大賞當晚除了跟《衣袖紅鑲邊》的李世榮拿下最佳CP外，還收到了南宮珉前輩的KISS祝福～！XD 讓《金科長》「龍律CP」的劇迷們相當開心～！



李俊昊正在獨照期間，南宮珉先是主動搭肩，碰了一下俊昊的臉龐，接著又熱情了吻了一下臉頰，這已經是「龍律CP」的第三吻了，KISS來KISS去的，真的太甜蜜了。李俊昊還再三跟攝影師確認：「拍到了沒？！XD」



▼（可快轉到03:10看「龍律CP」的最新KISS）



「龍律CP」在《金科長》的第一吻，影片按此觀看，可快轉到03:02。



2017當年度KBS演技大賞時，拿到最佳CP獎後，李俊昊回敬南宮珉一個 KISS。

祝福兩位友誼長存～！！！還有…期待下一次的 KISS。＝３＝



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