南柱赫「校暴」爭議真的要反轉？！檢察廳已起訴爆料人「捏造謠言、侵害藝人名譽」

南柱赫前年被網友爆料中學時期對同學施加校園暴力，所屬社立即反駁並起訴爆料人和報導記者。 近日韓檢察廳認為被告確實存在捏造虛假事實、侵害藝人名譽的嫌疑。

昨日（2月8日）據韓媒，議政府地方檢察廳高陽支廳以違反情報通信網法（毀損名譽）的嫌疑，對南柱赫校園暴力相關報導的記者、提供素材的舉報者提出了略式起訴（*以罰款和書面審理代替正式開庭）。

檢方認為被告提出的疑惑並非事實、存在虛偽性，因此對南柱赫的名譽造成了損害。



舉報者2022年6月發帖稱南柱赫讀中學時参與校園暴力長達6年，是校霸小團體其中一員。 消息見報後所屬社立即否認並起訴該媒體和爆料人，隨後網上出現更多爆料校暴和反駁校暴的貼文。 D社出手維護南柱赫，稱採訪了18名高中同學及2位高中班主任，大家均表示南柱赫與霸凌無關。

去年4月娛樂YouTuber李振浩跟進這件事，透露南柱赫曾跟爆料者見面，但雙方記憶都很模糊且各執己見、最終談話破裂，還說支持南柱赫的同學實際上都是南柱赫的友人，令事件再次撲朔迷離。



爆出校園霸凌爭議後，南柱赫未再更新社交媒體，當時他正在拍攝Disney+劇集《非法正義》，2023年3月殺青之後立即入伍服兵役，將於今年9月退伍。 如今舉報者遭到檢方起訴，有望為南柱赫的清白扳回一局。



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