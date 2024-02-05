【雷】猜不到的走向！《愛情少一啪》大結局挖出如鯁往事，暴雨轉場藝術性獲讚（EP.5-6）

李絮和安宰弘主演的TVING新劇《愛情少一啪》講述結婚7年後變成無性生活的夫妻，為賺錢威脅發生婚外情的情侶，並在此過程中重新審視婚姻關係的故事。

最後兩集裡，夫妻倆從審視別人轉回頭審視自己，雨珍還把對付出軌情侶的手段原樣照搬來對付薩姆爾，積聚多年的矛盾終於轟轟烈烈地爆發了...！



*以下包含《愛情少一啪》大結局關鍵內容！



精準踩雷

雨珍（李絮 飾）懷疑薩姆爾（安宰弘 飾）跟鄰居女子出軌，給女子發去勒索信後真的收到一包現金，更對出軌猜測深信不疑。 面對雨珍的逼問，薩姆爾情緒崩潰，強調他和鄰居女只是互相幫忙打掃房間的關係、並未越過道德底線，還翻出雨珍婚後跟前男友發生關係的舊事。



雨珍恨對方精神出軌、私人領域被侵犯， 薩姆爾耿耿於懷對方肉體出軌、個人尊嚴被無視，兩人都踩中對方雷點，決定拼個你死我活。 最後雨珍搶走鄰居女那包現金，在公路上扔向天空、大喊「我得不到的誰也別想得到」，兩人的婚姻也走向決裂。



坦誠與放下

數月後有人來買雨珍和薩姆爾的房子，二人被迫碰面。 經歷沉澱後，雨珍真心向薩姆爾坦誠道歉，兩個人都淚水漣漣。



聖誕節雨珍仍是一個人，薩姆爾來看望她，作為前妻和前夫的相處反而更加自在，最後在雨珍的小床上滾在了一起... 全劇終！



Ps.吵架那場戲的轉場以暴雨串聯，從過去的雨珍走出酒店到現在的兩人在屋內吵架，大雨一直下、地上的水位慢慢變高，兩人在雨中撕扯、 吼叫，將壓抑多年的情緒盡情宣洩，真的要給導演和演員大大點讚！



《愛情少一啪》只有短短6集，不僅寫出婚後生活百態，台詞亦有不少黑色幽默，題材也是韓劇少見，個人覺得是蠻值得一看的小品劇！目前已全部完結，香港和新加坡觀眾可以在黃Viu煲劇平台一口氣補完啦！

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞