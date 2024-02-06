《NANA TOUR》男團SEVENTEEN主題曲完整MV，療癒值100%公開！副歌非常容易跟著唱～

「自給自足偶像」SEVENTEEN 再次出手！由隊內偉大製作人WOOZI創作的《NANA TOUR》主題曲，不論是出遊放鬆還是當作小夜曲都相當合適！完整版終於公開啦，你聽過了沒？

由羅PD主導的 tvN 全新旅遊綜藝節目《NANA TOUR with SEVENTEEN》EP.5 迎來了男團SEVENTEEN的才藝表演，期間成員WOOZI為節目特別創作了主題曲（就是旅遊期間的空檔直接創作的，真是厲害），事後甚至進錄音室重新錄製了完整版，還加入了隊長S.COUPS（因腳傷無法一同前往旅行），所以這首歌是完整的十三人版本。



▼官方也在網上公開了《NANA TOUR》主題曲的完整版，曲子收穫了不少好評：「WOOZI是我們的天才製作人」、「只用了一把吉他，在很短的時間內就創作了歌詞和旋律。他確實是個天才。」、「SEVENTEEN成員們總是互相討論，然後就創造出一首歌，很有才華」、「希望有第二季」、「我要再說一次，Weverse完整版真的很划算，太好看了～」、「謝謝羅PD，成員們，和所有工作人員，我在追看的同時也被深深的治癒到了」



【完整歌詞】

要去哪裡 要怎麼去

和誰一起去 可以什麼都不知道

行李都PASS 只要有我們在

無論哪裡都能去

一切都有可能 我我我

無論去哪裡都要一起 你你你

你也一起 啦啦啦

只要是和羅暎錫一起 無論哪裡都能去

我我我 無論去哪兒都要一起

你你你 你也一起 我我我

只要和SEVENTEEN一起 什麼都能做

(副歌再重複兩次)

(最後) NANA TOUR～

PS：真的太朗朗上口啦～！好好聽。



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