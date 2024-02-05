【雷】猜不到的走向！《爱情少一啪》大结局挖出如鲠往事，暴雨转场艺术性获赞（EP.5-6）

李絮和安宰弘主演的TVING新剧《爱情少一啪》讲述结婚7年后变成无性生活的夫妻，为赚钱威胁发生婚外情的情侣，并在此过程中重新审视婚姻关系的故事。

最后两集里，夫妻俩从审视别人转回头审视自己，雨珍还把对付出轨情侣的手段原样照搬来对付萨姆尔，积聚多年的矛盾终於轰轰烈烈地爆发了...！



*以下包含《爱情少一啪》大结局关键内容！



精准踩雷

雨珍（李絮 饰）怀疑萨姆尔（安宰弘 饰）跟邻居女子出轨，给女子发去勒索信后真的收到一包现金，更对出轨猜测深信不疑。 面对雨珍的逼问，萨姆尔情绪崩溃，强调他和邻居女只是互相帮忙打扫房间的关系、并未越过道德底线，还翻出雨珍婚后跟前男友发生关系的旧事。



雨珍恨对方精神出轨、私人领域被侵犯， 萨姆尔耿耿於怀对方肉体出轨、个人尊严被无视，两人都踩中对方雷点，决定拼个你死我活。 最后雨珍抢走邻居女那包现金，在公路上扔向天空、大喊「我得不到的谁也别想得到」，两人的婚姻也走向决裂。



坦诚与放下

数月后有人来买雨珍和萨姆尔的房子，二人被迫碰面。 经历沉淀后，雨珍真心向萨姆尔坦诚道歉，两个人都泪水涟涟。



圣诞节雨珍仍是一个人，萨姆尔来看望她，作为前妻和前夫的相处反而更加自在，最后在雨珍的小床上滚在了一起... 全剧终！



Ps.吵架那场戏的转场以暴雨串联，从过去的雨珍走出酒店到现在的两人在屋内吵架，大雨一直下、地上的水位慢慢变高，两人在雨中撕扯、 吼叫，将压抑多年的情绪尽情宣泄，真的要给导演和演员大大点赞！



《爱情少一啪》只有短短6集，不仅写出婚后生活百态，台词亦有不少黑色幽默，题材也是韩剧少见，个人觉得是蛮值得一看的小品剧！目前已全部完结，香港和新加坡观众可以在黄Viu煲剧平台一口气补完啦！

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻