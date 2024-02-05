「ICY～」《玩什麼好呢》Jessi雖是劉在錫向日葵還說Haha像爸，他們卻也敬畏三分XD

《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）每到新年就會有拜年環節，這次的企劃是照顧無法跟家人一起過年的藝人，到對方家裡做料理讓他享受過年氣氛，第一位就是成員們幾乎都有交情的Jessi，不過過程卻讓眾人有些膽怯XD。

Jessi相當有自己的想法、有氣勢人人知，雖然是知名的「在錫向日葵」，但劉在錫有時候看起來也很怕她。事情大概就從Jessi霸氣說自己出道「18」開始，Jessi說完就變換姿勢，讓沙發位置更狹窄了，劉在錫很快就被發現坐立難安，不曉得要繼續和Jessi一起坐，還是坐到狗狗樓梯上。劉在錫還誤會Jessi放在桌上的打火機是電子菸，Jessi超無奈舔舔齒齦(?)：「歐巴我已經戒電子菸了！」劉在錫只能狂道歉。



而Haha，Jessi說他看自己長大幾乎算爸爸了，Haha也說Jessi是妻子認可的妹妹。當Jessi大唱〈NUNU NANA〉他也想來個幾句，不過被Jessi提醒要多用丹田不是嗓子，Haha身為前輩卻笑笑的虛心接受了，劉在錫在旁笑到不行。當Jessi拍拍Haha的肩、摸摸Haha的頭彷彿摸Chewie時，Haha一邊問號一邊笑出來：「你知道我真的那麼想討好你嗎？」Haha猜不對Jessi喜歡的食物時，Jessi頻頻反駁「No！」，大家都笑說這不是在教訓Jessi的狗狗Chewie嗎？



開始做菜後，Jessi雖不做菜但氣勢更強了，因為她一開始就守護自己的冰箱不給開，美珠要找鹽她也說：「你自己找一下啊！我也不知道！」劉在錫、Haha和朱宇宰都向她要杯咖啡喝時，Jessi一直喊出「ICY」，都不知道單純是「冰的」意思還是髒話的意思XDDD。



劉在錫想吐槽Jessi的蜂蜜咖啡，蜂蜜比例濃到像蜂蜜茶，Jessi卻很正經的說「這是咖啡」、「為什麼不懂裝懂啊」，劉在錫便打住；輪到Haha詢問Jessi媽媽做菜是什麼風格時，Jessi也不懂意思只是回應「很好吃」，Haha同樣放棄溝通，相當搞笑。



Jessi出現《玩什麼好呢？》的片段相當受歡迎，YouTube上網友說「有人回嘴劉在錫的時候確實很有趣」、「真的需要劉大神妹妹們的特輯」、「只是多Jessi一個人而已，全體成員的感覺都不一樣了，真搞笑」、「大家手足無措的樣子怎麼這麼搞笑 ，劉在錫舔嘴脣的真的，笑到要流眼淚了……」、「成員們和Jessi的化學反應真是絕了」、 「Haha超挫折，和Jessi的對話哈真搞笑」、「Jessi是讓人無法討厭的人物，太可愛了」、「雖然乍看無禮，但看整體的話，沒有太不舒服的地方，反而很爆笑，這就是Jessi的魅力吧」……等等。

▼相關影片



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞